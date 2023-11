Meteo: oggi (venerdì 10) altri temporali e venti con raffiche fino a 60-80 km/h

Nella giornata odierna (venerdì 10) l'intensa perturbazione numero 5 di novembre, giunta ieri sull'Italia, si allontanerà rapidamente verso l’Europa orientale ma nel frattempo un nuovo impulso instabile (la n. 6) raggiungerà il versante tirrenico e la Sardegna, portando altre piogge e temporali. Il transito di queste due perturbazioni sarà associato ad un deciso rinforzo dei venti da ovest che poi nel fine settimana tenderanno a ruotare da nordovest (Maestrale); di conseguenza, i mari risulteranno generalmente mossi, fino a molto mossi o agitati quelli di ponente.

Nella giornata di sabato 11 novembre (San Martino) il tempo migliorerà ovunque con ampie zone soleggiate soprattutto al Centro-Nord. La tregua durerà poco perché già domenica 12 le regioni del Centro-Sud saranno attraversate da una nuova veloce perturbazione (la n.7 del mese). Nei primi giorni della prossima settimana, l’alta pressione dovrebbe tornare ad occupare l’Italia favorendo una fase di tempo stabile e con temperature in rialzo verso valori miti.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 10 novembre

Graduale miglioramento al Nord, con dei rasserenamenti più ampi in pianura al Nord-Ovest; ancora qualche rovescio, nevoso oltre 1200-1400 m, tra Alto Adige orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In gran parte nuvoloso nel resto del Paese, con rovesci e temporali nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud e in Sardegna, con i fenomeni più intensi attesi in Toscana, Lazio e verso sera anche in Campania; in serata nevicate su Alpi piemontesi e Valle d’Aosta dagli 800-1000 metri.

Temperature massime in lieve aumento al Nord, Puglia e Sicilia; valori per lo più tra 12 e 17 al Nord, tra 15 e punte di 20-21 gradi al Centro-Sud ma fino a 22-24 gradi sulla Sicilia orientale. Ventoso per venti da moderati a localmente forti occidentali nel Mar Ligure, in Romagna e al Centro-Sud. Mari: poco mossi sotto costa il medio-basso Adriatico e Ionio; mossi o molto mossi i restanti bacini fino ad agitati quelli di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 11 novembre, San Martino

Migliora in tutta Italia con un tempo prevalentemente soleggiato. Un po’ di nuvolosità sparsa su Alpi occidentali, zone interne appenniniche del Centro, Calabria, Sicilia, Sardegna e al mattino anche in Campania; al mattino residue piogge sul basso Tirreno tra Campania meridionale e Calabria.

Temperature minime del mattino in sensibile calo al Centro-Nord; massime in lieve aumento in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana; valori oltre la norma nelle regioni settentrionali. Mari: poco mosso l’alto Adriatico; mossi o molto mossi i restanti baci fino ad agitati il Mar Ligure e il Tirreno. Venti da moderati a forti nord-occidentali: Föhn al Nord, Maestrale al Centro-Sud.