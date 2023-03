Tulipani in Italia: dove ammirare la fioritura più bella della primavera 2023

Con l'arrivo della primavera è un tripudio di tulipani non solo in Olanda, ma anche in Italia. Ecco alcune località italiane dove è possibile godere ed ammirare di questo spettacolo della natura.

Tulipani in Italia 2023: da Roma ad Arese

I tulipani sono tra i fiori più antichi. Amatissimi per la loro semplicità e moltitudine di colori, questo fiore era diffuso già dall'anno Mille in Medio Oriente. Considerato un fiore pregiato, in occasione della prima fioritura i sultani erano soliti organizzare delle feste. La storia narra che questo tipo di fiore è arrivato per la prima volta in Europa nel 1554 grazie al fiammingo Ogier Ghislain de Busbecq, ambasciatore di Ferdinando I alla corte di Solimano il Magnifico. Per questo motivo l'Olanda è considerata la terra dei tulipani, anche se questi fiori bellissimi oramai crescono anche in Italia. Generalmente il periodo di fioritura dei tulipani in Italia è tra la seconda metà di marzo e la fine di aprile/inizi maggio, naturalmente in base alla tipologia e alla zona.

Per chi è amante dei tulipani non è necessario recarsi nel paese di Van Gogh, visto che nel nostro paese è possibile godere di questo spettacolo floreale. Dove? Una delle prime location è Villa Pisani Bolognesi Scalabrini, a Padova, dove si trova Gromboolia, la villa del doge Pisani, in cui sono stati installati bulbi olandesi della garden designer Jacqueline van der Kloet. Ogni anno 60.000 tulipani con l'arrivo della primavera fioriscono colorando il giardino di mille colori.



La bellezza dei tulipani in Italia si può ammirare anche ad Arese dove viene organizzato un campo chiamato u-pick, ideato da Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, una coppia di olandesi che volevano creare il luogo più sereno e colorato della provincia di Milano. Anche a Roma e Bologna si possono ammirare questi splendidi fiori recandosi al Tulipark. In primavera è possibile godere di 105 varietà di tulipani in fiore.

Tulipani in Italia: dove ammirarli nel 2023

Ma non finisce qui, sempre a Roma è possibile ammirare i tulipani in fiore presso i Giardini della Landriana, realizzati negli anni Sessanta da Lavinia Taverna e dall'architetto paesaggista inglese Russell Page. Si tratta di una location bellissima: una cornice poetica e suggestiva a sud di Roma, a pochi chilometri dal mare di Tor San Lorenzo, con più di 10 ettari di terra. Un altro tesoro verde è il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, Veneto. Come ogni anno il parco accoglie Tulipanomania, la fioritura di tulipani già premiata a livello mondiale nel 2019 dalla World Tulip Society.

Ecco una lista di luoghi dove è possibile ammirare la fioritura dei tulipani in Italia :

VILLA PISANI BOLOGNESI SCALABRIN – VESCOVANA, PADOVA, VENETO

PARCO GIARDINO SIGURTÀ – VALEGGIO SUL MINCIO, VENETO

VILLA TARANTO – VERBANIA, PIEMONTE

I GIARDINI DI SISSI – MERANO, TRENTINO-ALTO ADIGE

CASTELLO DI PRALORMO – TORINO, PIEMONTE

CASTELLO DI PIEA – ASTI, PIEMONTE

CASTELLO REALE DI GOVONE – PIEMONTE

TULIPANI ITALIANI, PARCO DELLE GROANE – ARESE, LOMBARDIA

TULIPARK – ROMA E BOLOGNA

GIARDINI DELLA LANDRIANA – TOR S. LORENZO -ARDEA, ROMA, LAZIO

I TULIPANI DI BLUFI – PALERMO, SICILIA