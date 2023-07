Tromba d’aria a Porto Rico, le immagini impressionanti. VIDEO

La città di Agueda, sull'isola di Porto Rico, è stata colpita da una breve ma intensa tromba d’aria. Nelle immagini, filmate da un cittadino locale, si vedono i detriti sollevati dal vortice che si alzano in aria per decine di metri, coprendo parte del cielo e provocando la paura delle persone che si sono trovate ad assistere alla scena. L’evento è stato riportato anche dal National Weather Service, che ha descritto la tromba d’aria come “di breve durata”, aggiungendo che “il nostro personale è al lavoro per valutarne la classificazione”. La tromba d’aria ha causato danni agli edifici, oltre ad aver messo in movimento una piccola frana e aver causato l’interruzione di diverse linee dell’elettricità. Comunque, non risultano esserci persone ferite.