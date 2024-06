Trento, mamma orsa e i suoi tre cuccioli passeggiano tranquillamente in un giardino privato

A Varignano, Arco, comune della provincia autonoma di Trento, mamma orsa e i suoi tre cuccioli sono stati immortali intenti a passeggiare tranquillamente all'interno di un giardino privato. Il video, pubblicato dal primo cittadino Alessandro Betta è diventato virale.

Quattro orsi a Varignano in giardino: il video

Prima un cucciolo di orso, poi un secondo seguito da un terzo ed infine lei, mamma orsa. Il video condiviso sui social dal sindaco di Arco Alessandro Betta mostra mamma orsa e i suoi tre cuccioli liberi all'interno di un giardino privato di una abitazione a Varignano, nel comune di Arco. Le riprese, effettuate da una videocamera presente nel giardino, risalgono alle ore 5.15 del 26 giugno e sono state condivise dal primo cittadino di Arco.

Una scelta quella del sindaco Alessandro Betta fatta per ricordare ai cittadini sulla presenza, peraltro già nota, di ursidi nel territorio. Del resto non è la prima volta che degli orsi vengono ripresi liberamente curiosare e passeggiare per le strade. Lo scorso 13 giugno sempre per le strade di Arco era stato avvisato un altro orso.