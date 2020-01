Tra domenica e l'Epifania temperature in calo

Venerdì 3 gennaio le nuvole tenderanno ad aumentare al Nord e su parte del Centro. Il sole resisterà invece sulle regioni meridionali.

Domenica un flusso d’aria fredda dai Balcani interesserà le regioni centro-meridionali. Al Nord il tempo sarà soleggiato e stabile con ventilazione debole, al Centro-sud e sulle Isole la giornata sarà invece ventosa con annuvolamenti sul settore del medio Adriatico al Sud e in Sicilia. Possibilità di deboli precipitazioni al mattino in Abruzzo, sulla Puglia, in Calabria e nel nord della Sicilia. Dal pomeriggio brevi rovesci isolati nel sud della Puglia e sul nordest della Calabria. Neve fino a 500 metri circa su Abruzzo al mattino, fino a 600 metri sulla zona della Sila. Temperature in calo specialmente al Sud. Le correnti fredde si attenueranno già da lunedì: l’Epifania sarà quindi caratterizzata di nuovo da tempo stabile in quasi tutte le regioni e da venti ancora intensi al Centro-sud. Anche nelle giornate successive dovrebbero prevalere condizioni di tempo stabile o comunque poco perturbato con temperature in aumento.

Foto iStock/Getty Images