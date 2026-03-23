Torna il Sicilia Express: viaggio da Torino alla Sicilia a partire da 29,90 euro

Con le festività di Pasqua 2026 riparte il Sicilia Express, il treno messo a disposizione da Regione Sicilia e FS Treni Turistici Italiani per lavoratori e studenti che vivono fuori sede e che vogliono trascorrere i giorni legati alle festività pasquali con la propria famiglia in Sicilia. Un’iniziativa nata per combattere il caro viaggi che durante le feste vede spesso aumentare i prezzi dei biglietti per i pendolari.

Sicilia Express: da Torino alla Sicilia a partire da 29,90 €

Il Sicilia Express è un luogo d'incontro e di amicizia con musica, animazione e degustazioni di prodotti tipici della gastronomia siciliana. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Regione Sicilia e FS Treni Turistici Italiani, che si è aggiudicata un finanziamento pubblico di oltre 150.000 euro. Lo scopo è quello di offrire un’alternativa al caro-biglietti durante le feste. Un appuntamento molto amato da tanti viaggiatori e che unisce convenienza e socialità.

Si parte giovedì 2 aprile alle 11:50 da Torino Porta Nuova. Il viaggio tocca alcune città del Centro-Nord e arriva a Messina venerdì 3 aprile alle 8:45. A quel punto le carrozze si dividono per due differenti destinazioni: una con arrivo a Palermo, previsto alle 12:05; l'altra con arrivo a Siracusa alle 12:30. Il viaggio di ritorno è in programma martedì 7 aprile.

Prezzi e vendita dei biglietti

I posti a disposizione all'interno del convoglio sono 550. I costi partono da 29,90 euro, ma possono variare in base al posto scelto. Le vendite sono state aperte domenica 22 marzo sui canali di Regione Sicilia e FS Treni Turistici Italiani. Per informazioni su biglietti e disponibilità, è possibile consultare i canali uficiali di Regione Sicilia e di FS Treni Turistici Italiani.