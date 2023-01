Terremoto Roma: scossa di magnitudo 3.2 nella provincia est di Roma, i dettagli

Una scossa di terremoto magnitudo 3.2 è stata registrata alle ore 2.46 del 22 gennaio 2023 vicino a Roma. Molte le testimonianze sui social e la paura tra gli abitanti, che sono scesi in strada, ma al momento non si registrano danni o feriti.

Terremoto a est di Roma, i dati Ingv

Stanotte alle 2.46 la terra ha tremato nella provincia est della Capitale. Stando a quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 11 chilometri di profondità ed epicentro a 8 chilometri da Colonna e a 9 da Tivoli.

Il sisma è stato avvertito anche nei vicini comuni di Guidonia Montecelio, Gallicano nel Lazio e Monte Porzio Catone. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Non è tuttavia mancata la preoccupazione tra gli abitanti residenti nella zona colpita dal sisma, che sono stati svegliati in piena notte. Molti i commenti arrivati sui social di persone che hanno affermato di aver sentito tremare tutto.

Terremoto, altre due scosse in Italia nella notte

Scosse di terremoto nella notte anche lungo la costa nord orientale della Sicilia. L’epicentro è stato registrato in mare alle ore 3.43, con una magnitudo stimata di 2.7.

Alle 4.26 - poco meno di un'ora dopo - si è poi verificato un sisma di magnitudo 2.3 nella costa marchigiana, a circa 40 chilometri di distanza da Fano e Pesaro.