Terremoto nelle Isole Eolie: doppia scossa registrata nella notte - Dati

Due scosse di terremoto hanno avuto luogo questa notte nel mare davanti alle coste delle Isole Eolie. È stata dunque una notte movimentata quella appena trascorsa nel mare a largo delle sempre spettacolari Isole Eolie, dove i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, hanno registrato ben due scosse di terremoto. Vediamo insieme di seguito nel dettaglio i dati in merito alla magnitudo e alla profondità riguardanti le due scosse sismiche avvenute questa notte in mare.

Terremoto nelle Isole Eolie: due scosse registrate questa notte in mare

Come riportano i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV la prima delle due scosse di terremoto avvenuto questa notte nel mare delle Isole Eolie è stata è avvenuta alle ore 00:16, di venerdì 9 maggio 2025.

L'evento sismico è stato caratterizzato da una magnitudo 2.1. L'epicentro della prima scossa di terremoto è stato localizzato a ben a 10 km di profondità.

Il secondo evento sismico di questa notte

Un secondo evento sismico, sempre nella stessa area geografica, e vale a dire davanti alle Isole Eolie, ha avuto luogo subito dopo, precisamente alle ore 00:35. La seconda scossa di terremoto è stata caratterizzata da un magnitudo più alta della precedente. I dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, infatti, la indicano con una magnitudo 2.8.

Il secondo evento sismico avvenuto anch'esso in mare davanti alle bellissime coste delle Isole Eolie ha avuto luogo, come riportano i dati in nostro possesso, a una profondità di ben 12 km.

Non si segnalano danni a persone o cose

In merito alle due scosse di terremoto che hanno avuto luogo questa notte, ricordiamo la prima a alle ore 00:16 di magnitudo 2.1 e la seconda alle ore 00:35 con una magnitudo 2.8, gli enti preposti fanno sapere che non si segnalano danni a persone o cose.