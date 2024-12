Terremoto in Slovenia, scossa avvertita a Trieste: i dati del sisma

Una forte scossa di terremoto con una magnitudo ML 4.1 è stata registrata questa notte in Slovenia. Dai dati raccolti e diramati a mezzo stampa e sulle pagine social dall’Ingv, si conosce l'ora esatta del terremoto. La scossa di questa notte infatti, è avvenuta alle ore 3.37 di lunedì 9 dicembre 2024.

La profondità esatta della scossa, come risulta nei dati è di ben 5 km. La scossa, come riferito da molti abitanti, è stata avvertita anche nella provincia di Trieste. Vediamo nel dettaglio i dati del terremoto di questa notte in Slovenia.

Terremoto in Slovenia: scossa avvertita a Trieste

Il terremoto delle ore 3.37, ora locale, di lunedì 9 dicembre 2024, è stato localizzato precisamente ad una distanza di 8 km a Sud/Ovest di Škofja Loka ed è stato avvertito in tutta la Slovenia. Al momento, fonti locali fanno sapere che non è stato riscontrato alcun danno a persone o edifici.

La scossa di terremoto di questa notte avvenuta in Slovenia è stata avvertita in maniera chiara anche nelle città di Trieste, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Premariacco, Aviano, Gemona del Friuli, Corno di Rosazzo, Nimis, San Daniele del Friuli e Torreano.

Terremoto in Slovenia: la nota dell'Ingv

L’INGV in una nota pubblicata sui suoi canali social in riferimento al terremoto avvenuto in Slovenia fa sapere che: "Un terremoto di magnitudo Richter ML 4.1 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 03.37 italiane del 09 dicembre 2024, ad una profondità di 5.2 km. Il terremoto è stato localizzato a circa 20 km a Ovest della capitale Ljubljana (Lubiana), circa 50 km a est del confine italiano. L’epicentro odierno si colloca all’esterno dei confini dell’attuale mappa di pericolosità sismica italiana".