Terremoto in Sicilia: scossa del 4.1 a Catania, nel comune di Mazzarrone

Nella serata dell'Immacolata è stata avvertita una scossa di terremoto in Sicilia. L'evento sismico ha avuto magnitudo 4.1 ed epicentro nella provincia di Catania.

Terremoto in Sicilia: la terra trema la sera dell'Immacolata

Alle 21.26 di giovedì 8 dicembre 2022, giorno dell'Immacolata, è stata registrata una scossa di terremoto nella zona sud orientale della Sicilia. L'evento tellurico di magnitudo 4.1 ha avuto epicentro a 4 km a Sud - Est di Mazzarrone, un comune in provincia di Catania. La profondità del terremoto è stata di soli 10 km. Ecco perché il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione siciliana in una vasta area della Sicilia orientale. Per questo molti abitanti si sono riversati, spaventati, nelle strade. Per fortuna non si sono registrati danni e feriti.

🔴 #Terremoto ML 4.1 con epicentro registrato alle 21:26 tra i comuni di Mazzarrone (CT), Chiaramonte Gulfi (RG) e Acate (RG). Al momento nessuna segnalazione di danni o richiesta di soccorso è pervenuta alle sale operative dei #vigilidelfuoco [#8dicembre 22:00] pic.twitter.com/dwNS26HaMz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 8, 2022

Nonostante ciò diverse persone hanno preferito trascorrere la notte fuori casa, tra automobili e ripari di fortuna spaventati dal fatto che la terra abbia tremato in maniera intensa e che i mobili, divani e letti abbiano vibrato a lungo.

A spiegare la paura dei concittadini dopo la scossa di terremoto è stato il sindaco di Mazzarrone, Giovanni Spata, che sentito dalle agenzie stampa, ha sottolineato: "È stato un grande spavento. In alcune abitazioni sono caduti mobili e suppellettili, ma non ci sono stati grossi problemi da un primo sopralluogo, eseguito insieme a carabinieri e agenti della polizia municipale, non si segnala alcun danno a cose e persone". Così come avviene in questi casi, il sindaco ha anche ribadito che: "Abbiamo attivato con la Protezione civile il Coc e con l'intervento dei tecnici domani faremo un sopralluogo nelle scuole, per verificare eventuali danni".

Terremoto del 4.1 in Sicilia: i comuni coinvolti

Oltre a Mazzarrone, in provincia di Catania, secondo i dati riportati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV- molto vicini all'epicentro risultano essere i comuni di: Chiaramonte Gulfi e Acate, entrambi in provincia di Ragusa.

Tra i 14 e i 20 km di distanza dall'epicentro invece vi sono i comuni di: