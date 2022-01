Terremoto in Grecia: scossa di 5.3 avvertita anche a Brindisi

Foto di Tumisu da Pixabay

Il terremoto in Grecia, di magnitudo 5.3, avvenuto nella serata di domenica 9 gennaio 2022, è stato avvertito anche in Italia e principalmente nella costa della Puglia tra Brindisi e Lecce. Ecco i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia che ha successivamente registrato altre scosse di assestamento dopo il forte evento tellurico delle 22:43.

Scossa di terremoto in Grecia di 5.3: i dati dell'INGV

Una scossa di terremoto in Grecia, di magnitudo 5.3, è stata registrata alle 22:43 ora locale dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma ha avuto epicentro a sei chilometri da Florina con ipocentro - ovvero profondità di venti chilometri - e ha provocato un’onda sismica di 211 Km circa e un’onda di propagazione di 332 km circa.

L'evento tellurico, molto forte, è durata diversi secondi provocando un boato avvertito distintamente dalla popolazione. Nei successivi dieci minuti sono state registrate altre tre scosse sismiche tutte comprese tra i 3,5 a 4,2 gradi Richter.

Il comune di Florina, in Grecia, è un comune di circa 33.500 abitanti situato nella Macedonia occidentale. A quanto riportato dai media locali numerosi cittadini dopo la scossa si sono riversati nelle strade per paura.

Il sisma è stato avvertito in tutta la Grecia settentrionale ovvero nelle località di: Kozani, Ptolemaida, Kastoria, Pella, Salonicco, Katerini, Veria, Trikala, Larissa e Corfù. Ad avvertire il terremoto sono stati anche gli abitanti della Bulgaria che confinano con la Grecia e gli abitanti della Puglia soprattutto a Brindisi e nel Salento.

Come comportarsi in caso di terremoto

Come comportarsi in caso di terremoto? Per prima cosa è fondamentale cercare di mantenere la calma e porre in atto i corretti comportamenti di autoprotezione previsti per questo rischio.

Ci si può riparare vicino ai muri portanti o perimetrali, gli angoli delle pareti, sotto i vani delle porte - se ricavati nei muri portanti.

Puoi rendere più sicuri gli spazi si può: