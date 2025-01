Terremoto in Friuli Venezia Giulia, paura da Udine a Tolmezzo: epicentro vicino Ampezzo - i dati

Trema il Friuli-Venezia Giulia. Una scossa di terremoto con magnitudo 3.6, è stata avvertita questa notte alle ore 2.42 nel Nord/Ovest della regione, precisamente in provincia di Udine. Vediamo gli ultimi aggiornamenti in merito al terremoto che ha colpita la regione del Nord Italia.

Terremoto in Friuli Venezia Giulia: i dati

Stando ai dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto avvenuto oggi in Friuli-Venezia Giulia ha avuto epicentro a 3 km Nord/Est dal Comune di Ampezzo ed ipocentro a 7 km di profondità.

La scossa è stata avvertita in maniera chiara in molti comuni quali: Tolmezzo, Raveo, Prato Carnico, Villa Santina, Udine, Enemonzo, Verzegnis, Arta Terme, Ovaro, Venzone.

Altre due scosse in seguito al sisma

Subito dopo la prima scossa con magnitudo 3.6, altre scosse di terremoto sono avvenute nella medesima area. Un altro sisma infatti, con magnitudo 1.4 è avvenuto alle ore 2.51 e una terza scossa con magnitudo 2.8 alle ore 4.47. Al monento non si segnalano danni a persone o cosa.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emanato una nota dove dichiara: "Come da prassi il sistema di localizzazione preliminare automatica dell’evento ha inviato un minuto dopo l’evento sismico, le mail di notifica a tutti i soggetti del Sistema regionale integrato di protezione civile e agli organi di informazione per una più rapida diffusione delle informazioni verso i cittadini". Al momento per la Protezione Civile non si segnalano danni a persone o cose.