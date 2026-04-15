Terremoto Friuli Venezia Giulia: sequenza sismica, le ultime news
Diverse scosse di terremoto hanno avuto luogo in Friuli Venezia Giulia durante la serata di ieri, martedì 14 aprile 2026. La sequenza sismica ha avuto inizio alle ore 21:53 come riportano i dati forniti dai sismografi dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed è considerata di intensità moderata.
Scosse di terremoto in Friuli Venezia Giulia: sequenza sismica
La serie di scosse di terremoto che sta interessando il Friuli Venezia Giulia è concentrata principalmente nella zona delle Alpi Carniche. L'epicentro della sequenza sismica è localizzato a pochi km a Sud/Est di Preone, a Sud/Ovest della località di Tolmezzo, in provincia di Udine. Lo sciame sismico si è protratto per l'intera notte fino alle prime ore di questa mattina, mercoledì 15 aprile.
I dati dello sciame sismico
Stando a quanto riportano appunto i dati registrati dai sismografi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le scosse di terremoto sarebbero 25, avvenute nell'arco di tempo di 9 ore.
Per quello che concerne la magnitudo dell'attività sismica in questione, i dati forniscono una magnitudo compresa tra un minimo di 0.4 e un massimo di 2.9, rilevato alle 01:11. In merito agli ipocentri delle varie scosse di terremoto, possiamo affermare leggendo i dati dell'INGV che si mantengono costanti a una profondità tra i 10 e i 13 km.
Dove si sono sentiti le scosse
Stando a quanto riportato dal servizio “Hai Sentito il Terremoto” curato dall’INGV, la scossa di terremoto con intensità più alta è quella di magnitudo 2.9 che nonostante sia avvenuta nel cuore della notte è stata avvertita dalla popolazione.
Terremoto in Friuli Venezia Giulia: nessun danno a persone o strutture
Segnalazioni in merito a questa scossa infatti sono arrivate da cittadini dei comuni di Majano, Spilimbergo, Moruzzo e Venzone. Altre segnalazioni sono pervenute dalle località di Tramonti di Sotto, Socchieve, Nimis, Clauzetto, Ravascletto e Villa Santina. Stando alle ultime news, dai primi rilievi effettuati dagli enti preposti, non sembrerebbero esserci segnalazioni di danni a persone o strutture.