Terremoto di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Calabria, a Feroleto della Chiesa

Foto di ANPPEVigilfuoco da Twitter

A Reggio Calabria la terra torna a tremare. Un pomeriggio di paura per i cittadini che hanno avvertito una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.3. Al momento non si segnalano danni e feriti.

Scossa di terremoto a Reggio Calabria: epicentro a Feroleto

Scossa di terremoto a Reggio Calabria nel pomeriggio di martedì 15 marzo intorno alle ore 14. Stando ai rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'epicentro dello sisma di magnitudo 3.3 si é registrato a Feroleto della Chiesa, un piccolo centro di circa 1500 abitanti. La scossa é stata talmente forte da essere avvertito da buona parte della popolazione calabrese.

Tantissime le segnalazioni da parte dei cittadini calabresi che hanno vissuto dei momenti di grande paura. Il sisma é stato avvertito anche a Rosarno e Taurianova con la gente che, in preda al panico, ha lasciato le proprie abitazioni scendendo in strada. La scossa, infatti, ha fatto tremare vetri e pareti facendo spaventare i cittadini che sono scappati per mettersi in salvo. Al momento, stando ai primi dati condivisi dalla Protezione Civile, non si segnalano né danni a cose e abitazione né tantomeno alle persone.

La scossa di terremoto é stata avvertita anche a distanza di 10 km dall'epicentro di Feroleto della Chiesa. Ecco tutte le zone interessate a Reggio Calabria: Melicucco, Anoia, Laureana di Borrello, Maropati, Galatro, Candidoni, Polistena, Cinquefrondi, Rosarno, Serrata, Giffone, San Giorgio Morgeto, Rizziconi e San Pietro di Caridà. Non solo, il sisma ha superato anche i confini cittadini facendosi sentire ugualmente e con forte intensità anche nel raggio di 20 chilometri interessando le provincie di Reggio e Vibo Valentia.