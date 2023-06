Tendenze meteo prossima settimana: ci attende una nuova forte ondata di maltempo

Dopo un weekend nuvoloso e climaticamente instabile anche la prossima settimana di giugno è nel segno del maltempo con il transito di una nuova perturbazione. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, le previsioni per domenica 11 giugno

L'assenza dell'alta pressione continua a farsi sentire in Italia, dove da settimane permane un clima instabile e variabile con alternanza di sole e schiarite da Nord a Sud. Proprio in queste ore è in arrivo la perturbazione n. 3 di giugno i cui effetti si faranno sentire anche la prossima settimana. Le temperature restano stabili con valori vicini alle medie di inizio estate, ma attenzione: per tutta la prossima settimana le previsioni meteo delineano un clima ancora instabile e variabile.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni per domenica 11 giugno: ancora piogge nelle prime ore del mattino lungo il medio-basso Adriatico, Alpi, Piemonte, Appennini, zone interne della Puglia, coste dell’alto Ionio, Sardegna, Lombardia, Emilia occidentale e basso Tirreno. Le temperature si confermano stabili con valori compresi tra i 24 e i 30 gradi.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Come sarà il tempo la prossima settimana? Le previsioni e le tendenze meteo per la seconda settimana di giugno sono ancora ben lontane dal clima estivo. Almeno fino alla metà del mese, forse anche fino al 21 giugno, è previsto un clima instabile e variabile con alternanza di sole, schiarite e nuvole in buona parte del paese. La causa è legata all'assenza dell'alta pressione che manterrà l’atmosfera generalmente instabile sopra la nostra Penisola favorendo così il transito di nuove perturbazioni lungo il Mediterraneo. Lunedì 12 giugno ancora piogge e temporali nelle zone di montagna, ma anche nella Val Padana centro-occidentale, Liguria, regioni tirreniche e Piemonte.

Anche martedì 13 giugno clima instabile con un peggioramento previsto tra mercoledì 14 e giovedì 15 giugno per il passaggio della perturbazione n. 4 del mese in arrivo dall'Atlantico che porterà un nuova ondata di maltempo. Le zone maggiormente a rischio quelle del Centro Sud, Sicilia e Sardegna con piogge e fenomeni temporaleschi anche intensi con possibilità di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Non solo, un peggioramento del clima è previsto anche al Nord e in Liguria. Al momento non è previsto l'arrivo di nessun anticiclone africano, quindi caldo e afa sono ancora lontane dalla penisola.