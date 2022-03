Tendenza meteo, il freddo non molla nemmeno la prossima settimana

Le attuali proiezioni per la prossima settimana indicano che con buona probabilità l’Italia sarà interessata da un flusso di aria molto fredda di origine artica, proveniente dall’Est Europeo che manterrà condizioni pienamente invernali con temperature ben al di sotto della norma.

Martedì 8 marzo deboli e sporadiche precipitazioni potranno insistere solo sulla Puglia e sul nord della Sicilia. Sul resto d’Italia tempo stabile con maggiore presenza di nuvole sulla Liguria, Prealpi centrali, sul medio versante adriatico e all’estremo Sud. Sulle regioni adriatiche e meridionali sarà una giornata ventosa per venti settentrionali.

L’evoluzione successiva non mostra ad oggi la possibilità di precipitazioni di rilievo in tutto il nostro Paese mentre si confermano condizioni termiche anomale per quella che è la prima decade della primavera meteorologica con un clima freddo e ventoso.