Tendenza meteo, nel weekend possibili piogge al Sud e Isole. Prosegue la siccità al Nord

Nella parte centrale della settimana l’alta pressione resterà ben salda sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, assicurando ancora condizioni di stabilità atmosferica: dunque almeno fino a venerdì, il tempo risulterà prevalentemente soleggiato ma con la tendenza a un aumento della nuvolosità sulle Isole maggiori, raggiunte dalla parte più avanzata di una debole perturbazione in evoluzione sulla Penisola Iberica.

Questa perturbazione potrebbe attraversare le regioni centro-meridionali nel corso del weekend, determinando un modesto peggioramento del tempo: al momento non si prevedono fenomeni di rilievo, salvo qualche pioggia sabato sulla Sardegna e in forma più occasionale al Sud e sulla Sicilia in quella di domenica.

Si tratta di una tendenza ancora con ampi margini di incertezza; quello che invece appare sempre più probabile è una prosecuzione della grave fase siccitosa, in modo particolare nelle regioni settentrionali, dove in alcuni casi non piove ormai da 100 giorni e dove rischia di non piovere ancora fino a fine mese. Dal punto di vista climatico, nei prossimi giorni temperature in aumento: avremo un clima primaverile con valori superiori alla norma, in molti casi fino ai 20 gradi al Nord come al Sud.