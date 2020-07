Temporali in arrivo al Nord, sole e caldo al Centro-Sud

La situazione sull'Italia risulta sempre soleggiata e stabile al Centro-Sud e Isole, grazie alla presenza dell'alta pressione. Tempo nel complesso bello anche al Nord, ma con graduale aumento dell'instabilità sulle zone alpine per l'avvicinarsi di una perturbazione (la numero 4 del mese) che sabato lambirà le regioni settentrionali, dove causerà un temporaneo peggioramento delle condizioni meteo. Domenica l'alta pressione tornerà ad allungarsi su quasi tutta l’Italia, riportando il sole anche sulle regioni settentrionali. In questa ultima parte della settimana caldo in aumento al Centro-Sud e Isole, mentre al Nord nella giornata di domani, complice l’infiltrazione di fresche correnti atlantiche, le temperature torneranno a calare.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino prevalenza di cielo sereno in tutta Italia. Nel pomeriggio aumenteranno le nuvole su Alpi e Prealpi, bagnate da improvvisi rovesci e temporali; sempre in generale bello e soleggiato altrove. Tra sera e notte possibile qualche temporale anche sulle pianure del Nordovest. Venti in generale deboli; mari calmi o poco mossi. Temperature massime quasi dappertutto in lieve aumento, per lo più comprese fra 27 e 33 gradi, con punte anche di 34-35 gradi.

Previsioni meteo per sabato. In generale nuvoloso al Nord, comunque con delle temporanee schiarite: nel corso del giorno rovesci e temporali su quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione delle coste liguri. Al Centro-Sud e Isole prevalenza di tempo soleggiato; solo alla fine del giorno nubi in aumento sul medio versante adriatico, con qualche temporale sulle Marche. Temperature massime in diminuzione al Nord, in crescita invece all'estremo Sud e Isole.