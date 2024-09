Temperature in discesa: quando si possono accendere i termosifoni? Le zone e il calendario

Con l'arrivo dell'autunno e del maltempo in Italia è al via un brusco calo delle temperature. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda associata ad una nuova perturbazione che farà crollare di tanto i valori. Quando si possono accendere i termosifoni? Ecco le date di accensione a seconda della zona.

Termosifoni, come sono suddivise le zone in Italia

Con la fine dell'estate e l'arrivo della stagione autunnale iniziano a calare le temperature. L'inverno sta per arrivare e come ogni anno in tanti si domandano: quando è possibile accendere i termosifoni? La data di accensione non è standard, ma varia a seconda della zona climatica di riferimento e in particolare all'area geografica.

Nelle regioni del Nord l'accensione viene anticipata a metà ottobre, mentre nelle regioni del Sud bisognerà attendere fino a dicembre. Non solo, a seconda delle zone climatiche cambiano anche il numero di ore in cui i termosifoni possono rimanere accesi. Scopriamo insieme le zone climatiche in Italia e le date in cui si potranno accendere i termosifoni.

L'Italia è climaticamente suddivisa in sei differenti zone a seconda delle temperature giornaliere. Ecco tutte le zone climatiche ordinate in modo alfabetico:

Zona A: le località del Sud e le isole, come Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle:

Zona B: riguarda le città di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, oltre alle calabresi Crotone e Reggio Calabria;

Zona C: le province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Benevento, Salerno, Napoli, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Sassari, Oristano, Cagliari, Imperia, Latina e Ragusa:

Zona D: riguarda le zone del centro Italia e città come: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Massa Carrara, Livorno, Grosseto, Lucca, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato, Siena, Teramo, Pescara, Chieti, Genova, La Spezia, Savona, Roma, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Foggia, Forlì, Isernia, Matera, Nuoro, Terni e Vibo Valentia.

Zona E: le città del Centro Nord come Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Lecco, Milano, Varese, Sondrio, Pavia, Bologna, Ferrara, Piacenza, Modena, Parma, Ravenna, Rimini, Reggio Emilia, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Rieti, Frosinone, Bolzano, Campobasso, Enna, L’Aquila, Perugia, Potenza, Arezzo.

Zona F: i comuni più freddi come Cuneo, Belluno e Trento.

La data di accensione dei termosifoni cambia a seconda della zona climatica in Italia. Naturalmente le regole possono essere modificate in itinere da Stato, Regioni e Comuni in base alle esigenze. Ecco le date di apertura dei termosifoni zona per zona: