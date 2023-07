Sudafrica, orca attacca uno squalo bianco. Gli esperti: “Evento raro”

Un team di studiosi ed esperti ha assistito ad un evento davvero unico in Sudafrica. Un'orca ha attaccato uno squalo bianco, pesce della famiglia dei Lamnidi che si trova nelle acque superficiali costiere di tutti i principali oceani.

L'attacco dell'orca allo squalo bianco in Sudafrica: il video

Una spedizione scientifica di studiosi, organizzata dal centro Studi Squali di Massa Marittima di Grosseto in Sudafrica ha assistito in diretta a qualcosa di davvero spettacolare. Un'orca ha attaccato uno squalo bianco, un episodio descritto come "un evento raro" dal team di studiosi che ha potuto immortalare il momento in un video poi pubblicato sui social. Il più grande pesce predatore degli oceani è stato attaccato da un'orca, un mammifero marino appartenente alla famiglia dei delfinidi che vive in tutti i mari e in tutti gli oceani del mondo, dalle fredde regioni artiche e antartiche, fino ai mari tropicali.

L'avvistamento è avvenuto nelle acque di Mossel Bay è una città del Sudafrica, nella provincia del Capo Occidentale, che si affaccia sull'oceano Indiano in una baia a est del capo di Buona Speranza e a ovest di Humansdorp. A riprendere le immagini e il video dell'attacco il team di ricercatori del Centro Studi Squali di Valpiana, coordinato dal direttore Primo Micarelli e da Francesca Romana Reiniero, a bordo della barca del White Shark Africa.

Orca attacca squalo bianco in Sudafrica: le parole dei ricercatori

Un evento raro quello a cui hanno assistito in diretto un gruppo di ricercatori a bordo della barca White Shark Africa in Sudafrica. Primo Micarelli, direttore del Centro Studi Squali, e la coordinatrice scientifica Francesca Romana Reiniero, presenti al momento dell'attacco dell'orca allo squalo bianco hanno spiegato: "da bordo della barca del White Shark Afrika abbiamo fotografato e registrato tutte le fasi dell’attacco". L'orca ha attaccato lo squalo bianco nelle acque di Mosselbay in Sudafrica.

Inizialmente il gruppo di ricercatori ha notato un movimento strano dello squalo che si muoveva in un tratto di mare nei pressi della barca. Una volta avvicinati al predatore degli oceani hanno notato qualcosa di straordinario: "a poche centinaia di metri di distanza ci siamo trovati di fronte ad un attacco dell’orca allo squalo, che non ha avuto alcuna possibilità di scampo". Un evento molto raro a cui pochi studiosi hanno assistito ha sottolineato il team di esperti.