Stufe a pellet: la top 10 del test di Altroconsumo

Il caro energia ha spinto molte famiglie italiane a cercare soluzioni di riscaldamento alternative, e le stufe a pellet sono tra le scelte di tendenza. L'organizzazione di consumatori "Altroconsumo" ha così testato diversi modelli di stufe a pellet ed ha redatto una classifica con i 10 modelli migliori per consumi, efficienza energetica, comfort, emissioni e facilità d’uso.

Vantaggi dell'utilizzo delle stufe a pellet

Tra le fonti di riscaldamento alternative al gas con i tradizionali caloriferi, le stufe a pellet sono tra quelle più utilizzate. I vantaggi che offrono sono molti, e si possono riassumere in:

costi di gestione inferiori

minimo ingombro

maggior tutela dell'ambiente

Per quanto riguarda i costi di gestione è importante precisare che - sebbene negli ultimi mesi anche il pellet abbia subito forti aumenti di prezzo - la recente decisione del Governo che nella Legge di Bilancio 2023 ha ridotto l'aliquota Iva portandola al 10% e ha comportato importanti ribassi nei listini prezzi pellet.

Rispetto alle stufe a legna e ai camini, le stufe a pellet permettono di conservare il "combustibile" in molto meno spazio. I sacchi di pellet sono decisamente meno ingombranti dei quintali di legna necessari per il riscaldamento in inverno, e possono essere acquistati anche settimanalmente al supermercato o nei centri vendita specializzati. Si tratta senza dubbio di un vantaggio, soprattutto per chi non ha a disposizione cantine o garage e vive in appartamenti piccoli.

Le stufe a pellet sfruttano un combustibile ecologico che proviene, principalmente, dagli scarti del legno. Oltre a questo riesce a trarre calore anche dai fumi provocati dalla combustione di quei cilindretti di legno pressato, prima di espellerli attraverso la canna fumaria. Si tratta quindi di un sistema di riscaldamento per la casa che piace molto anche a chi ha a cuore la tutela dell'ambiente.

Stufe a pellet, la classifica Altroconsumo

I vantaggi delle stufe a pellet hanno non solo confermato le scelte già consolidate negli anni scorsi, ma addirittura incrementato il numero di famiglie che le sceglie per riscaldare la casa. Inevitabile quindi che un'organizzazione di consumatori da sempre attenta a difendere il potere d'acquisto delle famiglie italiane, abbia deciso di testare diversi modelli e decretare una classifica.

Per realizzare la top ten delle stufe a pellet Altroconsumo ha valutato i principali parametri, come:

consumi

efficienza energetica

comfort

emissioni

facilità d’uso

sicurezza elettrica dei componenti

Siete curiosi di sapere quali sono le stufe a pellet che hanno passato l'esame a pieni voti? Eccole!

Top ten stufe a pellet secondo Altroconsumo

Le migliori stufe a pellet secondo la classifica stilata da Altroconsumo sono:

Freepoint Verve Airtight Ravelli Dual 9 La Nordica -Extraflame Viviana Evo Palazzetti Malu 8 Piazzetta P158T Rika Filo Camini Montegrappa NP10 Evo Noir Punto Fuoco Giada 8KW Edilkamin Nara Plus 9KW Italiana Camini Piro Plus

Una classifica decisamente ampia, che vede modelli con grandi diversità di prezzo, ma che evidenzia anche che non sempre "più caro equivale a migliore". Il podio spetta alla stufa a pellet Freepoint che - con un prezzo medio di circa 995,00 euro - risulta decisamente una delle stufe a pellet più economiche.