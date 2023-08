Stasera arriva il plenilunio dello Storione, la prima Superluna 2023: ecco come ammirare lo spettacolo

Stasera, martedì 1 agosto 2023, arriva il plenilunio dello Storione, assisteremo cioè alla prima Superluna del 2023. Ecco come e dove ammirare lo spettacolo della natura lasciandosi trasportate dal suo fascino e dalla sua magia.

Plenilunio dello Storione: quando ammirarlo

Quando e come vedere il plenilunio dello Storione? Dalle 19.31 di martedì sera, 1 agosto 2023, inizierà a prendere vita uno spettacolo davvero affascinante, quello della Superluna. Per ammirare l'evento in tutto il suo splendore il consiglio migliore è quello di attendere che il sole sia tramontato del tutto. Solo in questo modo la sua luce non potrà disturbare l'osservazione e nascondere parte della magia dello spettacolo offerto dalla natura.

Il momento migliore per osservare il plenilunio dello Storione? Di sicuro quello delle 7.52 del mattino del 2 agosto perché la luna passerà vicino alla costellazione del Capricorno e sarà molto vicina al nostro Pianeta, ovvero si troverà a una distanza di "soli" 357.330 chilometri. In quel preciso momento la Luna apparirà più grande - almeno il 14% in più - e più luminosa - almeno il 30% in più. La distanza della Luna dalla Terra è importante perché è proprio questo parametro che ci permette di definire il plenilunio dello Storione come prima e vera Superluna del 2023.

Sarà possibile vedere lo spettacolo anche online. Come? Grazie al Virtual Telescope e ai suoi strumenti mobili che riprenderanno la Superluna condividendo in diretta la visione, in streaming, a partire dalle 20.40 di martedì.

Da dove deriva il nome del plenilunio dello Storione e perché si chiama così?

Che cos'è il plenilunio dello Storione e da dove deriva tale nome? Deriva dalla tradizione dei nativi americani. Per questi ultimi il mese di agosto era il mese della pesca dello storione. Per i Celti, invece, la luna dello Storione era la Luna della disputa, mentre per i popoli che abitavano nell'emisfero australe era la Luna della neve o la Luna della tempesta.

Le fasi della Luna ad Agosto 2023

Ecco le fasi lunari della Luna ad Agosto 2023: