Squalo elefante di 8 metri avvistato nel golfo di Trieste

Foto d'archivio di uno squalo elefante.

A vederlo fa indubbiamente paura, con tanto di grande pinna che affiora dalle acque come nel film, in realtà è innocuo. Di sicuro c’è anche lui nelle acque italiane: un esemplare di squalo elefante di otto metri è stato appena avvistato nel golfo di Trieste, dove non si vedeva dal 2015.

A comunicarlo è la Riserva Marina di Miramare che festeggia, insistendo sulla sua non pericolosità: "L'avvistamento di uno squalo elefante tra Santa Croce e Marina di Aurisina è una splendida notizia per il golfo di Trieste e per la sua biodiversità”.

Il Cetorhinus Maximus è a rischio

L’osservazione di un esemplare di questa specie, la cui esistenza è minacciata nel Mediterraneo, è rara e dà nuove speranze. Il Cetorhinus maximus è il pesce più grande al mondo dopo lo squalo balena, si nutre di plancton e in minima parte di piccoli pesci.