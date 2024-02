I Pesci pagliaccio hanno una sorprendente abilità matematica: la scoperta

Foto da Wikipedia

Noti anche come Amphiprion ocellaris, i pesci Pagliaccio non solo abbelliscono i nostri mari con i loro colori vivaci, ma nascondono anche una sorprendente abilità matematica che consente loro di riconoscere i nemici. I risultati in uno studio portato avanti dall'Okinawa Institute of Science and Technology.

L'abilità matematica dei pesci Pagliaccio

Pesci dai colori sgargianti e dalle inconfondibili strisce bianche, gli Amphiprion ocellaris hanno dimostrato di possedere anche un'abilità matematica sorprendente. Chi non ha sorriso almeno una volta davanti alle avventure del pesciolino Nemo - protagonista del film d'animazione Disney - che ha saputo conquistare il cuore del pubblico per la sua tenerezza? Ebbene, oggi scopriamo che questa specie ittica ha anche una capacità straordinaria: quella di contare il numero di bande bianche sul corpo degli altri pesci.

Sebbene talvolta accettino la convivenza con altri pesci anemone di specie diverse, gli Amphiprion ocellaris mostrano un'avversione innata nel condividere il loro spazio con i membri della propria specie, considerati gli "intrusi" per eccellenza. Ma come fanno a distinguere i loro simili dagli altri pesci a strisce? Questa è la domanda che si sono fatti gli scienziati dell'Okinawa Institute of Science and Technology.

Lo studio sui pesci Pagliaccio

Il team guidato da Kina Hayashi ha cercato di dare una risposta sulla "tecnica" usata dall'Amphiprion ocellaris - o pesce Pagliaccio comune - per riconoscere il loro nemico. La ricerca ha rivelato come questi pesciolini a strisce siano in grado di identificare i membri della loro specie contando il numero di bande bianche sul corpo dei pesci.

Il team guidato da Hayashi ha allevato un gruppo di pesci pagliaccio sin dalla fase di schiusa delle uova, assicurandosi così che non vi fosse nessun contatto con altre specie di pesci pagliaccio. Una volta raggiunta l'età di circa sei mesi, i pesci dalle tre bande bianche hanno mostrato reazioni diverse nei confronti delle varie tipologie ittiche, affrontando con fermezza gli esemplari della loro stessa specie e mostrandosi invece più tolleranti con gli "intrusi" di altre specie.

Successivamente il team ha isolato piccoli gruppi di pesci pagliaccio comuni e ha analizzato la loro reazione davanti a pesci arancioni con una o più bande bianche. La risposta è stata inequivocabile: davanti ai pesci arancioni semplici l'interesse si è rivelato scarso, davanti a quelli con una sola striscia si verificavano occasionali "inseguimenti", mentre l'attenzione e l'aggressività si intensificavano davanti agli esemplari a tre strisce. Tutto ciò ha dimostrato la loro capacità di distinguere il numero di bande bianche e agire di conseguenza per difendere le loro dimore, rivelando un'intelligenza davvero straordinaria.

Si aggiunge così un nuovo capitolo sul mondo affascinante dei pesci pagliaccio, che ci mostra il piccolo Nemo e la sua specie sotto una nuova luce, rivelando un lato affascinante, sorprendente e finora sconosciuto della vita sottomarina.