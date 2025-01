Sicilia: scoperta nuova specie di coleotteri, ecco come

In Sicilia, è stata scoperta una nuova specie di coleotteri. La notizia ha fatto subito il giro del web ed è stata accolta con grande curiosità, perché dal punto di vista della biodiversità, questa nuova specie di coleotteri arricchisce il patrimonio naturale della Sicilia. Ma cosa sappiamo su questa nuova specie di coleottero?

La scoperta di una nuova specie in Sicilia

La nuova specie di coleotteri scoperta in Sicilia, appartiene alla tipologia Tychobythinus della famiglia Staphylinidae. Il nome scelto per questa nuova specie è Tychobythinus muxari, proprio in omaggio al luogo del ritrovamento.

La scoperta,a ppena presentata, è avvenuta nella Grotta Ciavuli, una riserva che si trova nell'area di Sant’Angelo Muxaro (Agrigento), e arriva dopo uno studio portato avanti dal 2022 al 2024 e guidato dell’entomologo Giuseppe Nicolosi, noto ricercatore che lavora presso l'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Verbania. Allo studio ha preso parte anche il professore Giorgio Sabella dell’Università di Catania.

Durante lo studio, il team di ricercatori si è adoperato nei campionamenti dei vari esemplari utilizzando anche trappole a caduta per analizzare la fauna che in quel momento era presente nella riserva naturale di Sant’Angelo Muxaro, dove appunto sono stati trovati i coleotteri Tychobythinus muxari.

La Grotta Ciavuli: il luogo del ritrovamento

Come anticipato, la nuova specie di coleottero è stata trovata nella Grotta Ciavuli. Si tratta di una riserva naturale gestita da Legambiente Sicilia, che si trova nell'area di Sant’Angelo Muxaro. La riserva è un luogo concepito proprio per proteggere le caratteristiche uniche dell'isola, favorendo gli studi scientifici.