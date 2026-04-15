Sicilia nella stretta del vortice ciclonico: piogge torrenziali notturne su Palermo, scenario spettrale all'alba a Zafferana Etnea

Un vortice ciclonico particolarmente attivo continua a influenzare il Mediterraneo, rendendo la primavera in Sicilia molto instabile e turbolenta.

A differenza delle regioni del Nord, dove si intravedono i primi segnali di miglioramento, l’isola rimane la zona più colpita dal maltempo. Qui persiste un’area di bassa pressione che si mantiene quasi ferma nei pressi delle coste, alimentando condizioni atmosferiche avverse.

Sicilia nel vortice ciclonico, notte di maltempo a Palermo

Durante la notte il maltempo ha colpito con particolare violenza diverse aree della Sicilia, soprattutto nel settore occidentale dell’isola. A Palermo un forte temporale ha riversato grandi quantità di pioggia in poco tempo, causando seri disagi alla circolazione.

In via Imera si sono verificati allagamenti significativi e un automobilista è rimasto bloccato nella propria vettura, venendo poi salvato dai vigili del fuoco intervenuti con un gommone. Problemi anche nel sottopasso di via Belgio, lungo viale della Regione Siciliana, dove un’auto è rimasta intrappolata dall’acqua.

Nelle ultime 24 ore nel capoluogo si sono accumulati circa 50 millimetri di pioggia, mentre a Borgo Schirò, nel territorio di Monreale, si sono raggiunti i 74 millimetri. A Bagheria, dove nella notte sono caduti circa 45 millimetri di pioggia, è stato chiuso al traffico il sottopasso di viale Bagnera a causa di allagamenti e detriti.

L’instabilità atmosferica è stata alimentata da un vortice afro-mediterraneo situato a ovest della Sicilia, che ha generato temporali intensi anche nelle zone settentrionali e centrali. La perturbazione ha inoltre provocato un sensibile abbassamento delle temperature.

Alle pendici dell’Etna la giornata è iniziata con una visibilità molto ridotta a causa della nebbia fitta. A Zafferana Etnea il paesaggio si presentava completamente avvolto da un’atmosfera grigia e umida, con strade bagnate e aria satura di umidità. Questa condizione è legata all’acqua accumulata durante le piogge notturne e al successivo calo termico.

Meteo Sicilia, le previsioni per le prossime ore

Per il resto della giornata le condizioni meteo resteranno ancora instabili e variabili su gran parte della Sicilia. I venti continueranno a soffiare con una certa intensità, a tratti anche sostenuta, seguendo una circolazione ciclonica attorno al centro di bassa pressione.

Questa situazione manterrà i mari molto mossi, con il Mar Ionio particolarmente agitato e possibili difficoltà nei collegamenti via mare. Nel pomeriggio sono previsti nuovi episodi di maltempo, con rovesci e temporali anche di forte intensità. Le aree più esposte saranno soprattutto quelle settentrionali e centrali dell’isola.

Solo con l’arrivo della sera si potrà assistere a un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche. La perturbazione tenderà infatti a spostarsi gradualmente verso altre zone. Questo permetterà l’apertura di schiarite sempre più ampie, in particolare lungo i settori meridionali.