Settimana Santa, significato e ricorrenze dei giorni che precedono Pasqua

Dopo la domenica delle Palme si apre la settimana Santa che celebra l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme acclamato come Messia e figlio di Davide. Ecco cosa si festeggia in questi sette giorni che precedono il giorno di Pasqua, festa cristiana e culturale che commemora la resurrezione di Gesù dai morti.

La Settimana Santa, tutte le celebrazioni in attesa di Pasqua

Mancano pochi giorni alla Pasqua, la festa cristiana e culturale che commemora la resurrezione di Gesù dai morti, descritta nel Nuovo Testamento come avvenuta il terzo giorno della sua sepoltura dopo la sua crocifissione da parte dei Romani a Calvario intorno al 30 d. Nella liturgia cattolica durante la settimana Sana viene letto il racconto della Passione di Gesù. Si inizia dal lunedì, giorno dell'amicizia. Gesù lo trascorre a Betania con i suoi tre grandi amici: Marta, Maria e Lazzaro. Maria improfuma i piedi di Gesù, ma Giuda Iscariota la rimprovera facendole notare che poteva donarlo ai poveri. Gesù difende Maria a conferma che l'amicizia è un dono, una missione.

Martedì, invece, è giorno dello sdegno e ricorda la cacciata dei mercanti dal tempio. Gesù decide di cacciarli dal tempio accusandoli di averlo trasformato in un luogo di baratto e di traffico. Non solo, è anche la giornata che precede il tradimento di uno degli Apostoli. Mercoledì è il giorno del tradimento di Giuda che tradisce Gesù per 30 denari.

La settimana Santa, significato giorno per giorno

Passiamo al Giovedì Santo che consacra gli oli santi con i presbiteri che rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale. In questo giorno inizia anche il triduo della passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. La sera viene celebrata la messa in Cena Domini dove viene ricordata l'Ultima cena di Gesù, l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale e viene praticata la lavanda dei piedi.

Venerdì Santo è il giorno della morte di Gesù che spira sulla croce. La Chiesa celebra la Passione di Cristo suddivisa in tre parti: la liturgia della parola con la lettura del quarto canto del servo del Signore di Isaia, l'Inno cristologico della lettera ai Filippesi e la passione secondo Giovanni. A seguire poi l'adorazione della croce, a cui viene tolto il velo. Non solo, il Venerdì Santo è anche il giorno della Via Crucis. Sabato Santo è il giorno in cui si celebra la liturgia delle Ore e si dà il via alla veglia pasquale, la celebrazione più importante di tutto l'anno liturgico. Infine la Domenica Santa che celebra la Resurrezione di Gesù Cristo. Un momento davvero importante per tutti i cristiano visto che celebra il passaggio da morte a vita per Gesù Cristo e il passaggio a vita nuova per i cristiani, liberati dal peccato con il sacrificio sulla croce e chiamati a risorgere con Gesù.