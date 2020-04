Settimana di Pasqua con tanto sole e clima molto mite

L’alta pressione ci accompagnerà, molto probabilmente, per tutta questa nuova settimana, garantendo, almeno fino a Pasqua, prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con le temperature che, in graduale aumento, nella seconda parte della settimana raggiungeranno valori tipici di primavera inoltrata; in diverse località ci si avvicinerà ai 25 gradi. In questo inizio di settimana ritroveremo ancora un po’ di nuvolosità all’estremo Sud parzialmente esposto a correnti umide e localmente instabili attivate dall’area depressionaria che insisterà sul Mediterraneo Orientale: tra Calabria e Sicilia ritroveremo le poche piogge previste sull’Italia nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì un po’ di nuvole su Puglia meridionale, bassa Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma alternate a sprazzi di tempo soleggiato e con isolati e brevi rovesci di pioggia che si limiteranno a coinvolgere solo l’Appennino calabrese e le zone interne della Sicilia. Giornata piena di sole nel resto del Paese. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita con valori per lo più compresi tra 16 e 19 gradi ma con punte di 20-22 gradi al Centro-Nord. Venti in generale deboli, a tratti ancora moderati in Liguria, Toscana, alto Adriatico, Salento e Ionio.

Previsioni meteo per martedì. Martedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Calabria, Sicilia e Sardegna, con pochi locali e brevi rovesci di pioggia, nelle ore centrali del giorno, solo sulle zone montuose si Sicilia e Calabria meridionale. Cielo sereno o al più poco nuvoloso in tutto il resto d’Italia. Temperature massime senza variazioni di rilievo, al massimo in ulteriore lieve crescita. Venti a tratti moderati tra Puglia meridionale e Ionio, deboli altrove.