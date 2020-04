Settimana di Pasqua all'insegna del sole

Esplode la primavera in questa settimana di Pasqua, caratterizzata da tempo splendido e da clima particolarmente mite. Merito di un vasto campo di alta pressione, in consolidamento sull’Europa centrale e destinato a tenerci compagnia almeno fino a tutto il weekend pasquale, espandendosi maggiormente anche verso il basso mar Mediterraneo. A partire da mercoledì, infatti, si esauriranno del tutto gli effetti di lieve instabilità atmosferica osservati sulle estreme regioni meridionali, legati alla circolazione ciclonica trasferitasi di recente tra Grecia e Turchia. Le temperature nei prossimi giorni risaliranno anche sulle regioni adriatiche e meridionali dove sono rimaste finora più contenute: al Nord e sulle regioni di ponente, a partire da venerdì, si potrebbe persino sfiorare la soglia dei 25 gradi, con uno scarto dalla norma anche di 7-9 gradi. Un temporaneo e modesto peggioramento del tempo potrebbe profilarsi per il lunedì di Pasquetta, ma si tratta di una evoluzione incerta, ancora tutta da valutare nei dettagli.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo ben soleggiato in tutte le regioni, con soltanto qualche modesto annuvolamento pomeridiano nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti in generale di debole intensità, salvo ancora qualche rinforzo di Bora nel Golfo di Trieste, di Tramontana su basso Adriatico e Ionio. Mari: mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature senza variazioni di rilievo: al Nord, su Toscana e Lazio punte massime fino a 22-23 gradi.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo ben soleggiato in tutte le regioni, salvo locali e modesti annuvolamenti pomeridiani attorno all’Appennino centrale e nelle aree interne montuose di Sicilia e Sardegna. Venti localmente moderati settentrionali su Adriatico meridionale, Salento, Canale d’Otranto e Ionio al largo, dove i mari risulteranno a tratti ancora mossi. Temperature massime in lieve generale aumento, per lo più compre tra 18 e 22 gradi, ma con punte fino a 23-24 gradi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.