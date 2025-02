E se i segni zodiacali fossero 13? La curiosa storia dell'Ofiuco

Tutti conosciamo le 12 costellazioni zodiacali usate secondo le regole antiche, e non scientifiche, dell'astrologia, e probabilmente nessuno non ha potuto resistere a gettare un'occhiata alle previsioni del proprio segno zodiacale (almeno una volta nella vita). Ma queste non sono le uniche e l'astrologia non le usa tutte. Ci sono altre costellazioni nel cielo notturno, e tra queste c'è l'Ofiuco, che al contrario di tutte le altre ha una storia un po' particolare.

Quali sono le costellazioni che formano lo zodiaco?

Come tutti sappiamo per definire le costellazioni che formano lo zodiaco sono state prese a riferimento quelle che toccano l'Eclittica, ovvero si trovano lungo l'orbita apparente del Sole. Queste corrispondono, a grandi linee, ai segni zodiacali tradizionali. Sebbene siano storicamente connesse con l’astrologia, queste costellazioni sono oggi considerate anche delle guide per l’osservazione astronomica.

Pur essendo spesso associate a immagini nitide e ben definite, presentano una notevole varietà di forme e dimensioni. Alcune sono piccole e discrete, come il Cancro, mentre altre si estendono ampiamente nel cielo, come la Vergine. Alcune si distinguono facilmente, come il Leone o lo Scorpione, grazie alle loro forme caratteristiche, mentre altre, come i Pesci, appaiono più vaghe e disperse. Inoltre, i confini tra le costellazioni non sono sempre netti e definiti. In alcuni casi, le costellazioni si sovrappongono parzialmente, come avviene tra il Capricorno e l'Acquario. Questa sovrapposizione rende difficile tracciare una linea di demarcazione precisa tra le diverse costellazioni.

Quante solo le costellazioni zodiacali?

Ma sono solo 12 oppure ce ne potrebbe essere qualche altra? Da diversi anni gli studiosi ipotizzano che siano in realtà 13 le costellazioni celesti che la nostra Stella "visita" ogni anno e che alle 12 che tutti conosciamo dovremmo aggiungere anche Ofiuco.

In realtà l'esistenza di Ofiuco era nota già al tempo degli astronomi babilonesi nel V secolo a.C., che però decisero di non considerarlo per semplificare la suddivisione del calendario lunare. Se in un passato remoto fu deciso di ignorare la sua presenza, in uno più recente l’astrologia occidentale moderna ha proseguito lungo questa linea, e neanche le mappe stellari astronomiche fanno rientrare l’Ofiuco nello zodiaco. Eppure, se le immagini stellate che formano lo zodiaco sono quelle che toccano l'Eclittica (cosiddette costellazioni del Gruppo di Ercole), anche ad Ofiuco spetterebbe il diritto di farne parte.

Cosa cambierebbe con l'inserimento di Ofiuco?

Abbiamo accennato sopra che vi sono dei punti sovrapposti nella fascia zodiacale, e uno di questi è proprio quello che "separa" Scorpione e Sagittario. Proprio qui si trova la costellazione dell’Ofiuco, detta anche Serpentario.

L'idea di inserire l'Ofiuco come segno zodiacale venne per la prima volta all'astrologo Stephen Schmidt, che ideò nel 1970 uno zodiaco a 14 segni dove inserì anche la Balena (che però non tocca l'Eclittica). In seguito l'idea fu ripresa da Walter Berg e Mark Yakazi, autori nel 1975 di uno zodiaco a 13 segni che ottenne discreto successo in Giappone.

Stando alla suddivisione dei segni zodiacali, la costellazione di Ofiuco si inserisce tra lo Scorpione e il Sagittario, e più precisamente nell’arco temporale che va dal 30 novembre al 17 dicembre. Ecco quindi come sarebbe rivoluzionato il calendario astrologico con l'inserimento del nuovo segno:

Capricorno - dal 19 gennaio al 4 febbraio

Acquario - dal 5 febbraio al 9 marzo

Pesci - dal 10 marzo al 18 aprile

Ariete - dal 19 aprile al 12 maggio

Toro - dal 13 maggio al 19 giugno

Gemelli - dal 20 giugno al 20 luglio

Cancro - dal 21 luglio al 9 agosto

Leone - dal 10 agosto al 15 settembre

Vergine - dal 16 settembre al 30 ottobre

Bilancia - dal 31 ottobre al 22 novembre

Scorpione - dal 23 novembre al 29 novembre

Ofiuco - dal 30 novembre al 17 dicembre

Sagittario - dal 18 dicembre al 18 gennaio

Ofiuco in astronomia

Sebbene non sia considerata una costellazione dello zodiaco in astronomia e non abbia quindi ad oggi un segno astrologico proprio, la sua esistenza come costellazione dell'Eclittica non è mai stata messa in dubbio in campo astronomico, che invece al contrario dell'astrologia si basa sull'osservazione scientifica del cielo e riconosce la presenza di 13 costellazioni zodiacali.

Non avendo la necessità di dividere l'Eclittica in 12 "spazi" da 30° ciascuno (come invece accade in astrologia) l'Unione Astronomica Internazionale nel 1930, nel redigere la definizione dei confini ufficiali delle costellazioni, ne assegnò uno anche all’Ofiuco, che occupa i gradi eclittici compresi tra 248 e 266,5.