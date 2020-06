Seconda parte della settimana con rovesci e temporali

L’ultima perturbazione è oramai in allontanamento, ma nonostante ciò anche giovedì dovremo fare i conti con un po’ di instabilità, specie al Nord, perché l’alta pressione comunque farà fatica a occupare con decisione il nostro Paese. L’instabilità poi ci accompagnerà anche nell’ultima parte della settimana: in particolare venerdì i temporali si formeranno soprattutto al Nord, mentre nel weekend torneranno a coinvolgere con una certa frequenza anche le regioni centrali e meridionali. Le temperature, durante tutta questa seconda parte della settimana, continueranno a oscillare attorno a valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata tra sole e nuvole al Nord: isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su quasi tutte le regioni, a eccezione di Liguria, Emilia e Romagna. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più, specie nelle ore centrali del giorno, sulle zone appenniniche, dove sono possibili alcuni acquazzoni. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve crescita.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì alternanza tra nuvole e momenti soleggiati in gran parte d’Italia, con qualche rovescio o temporale, specie nelle ore centrali del giorno, su zone alpine, Venezie, Appennino Settentrionale e rilievi abruzzesi. Temperature massime senza grandi variazioni, nella norma o leggermente al di sotto.