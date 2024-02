Scuole chiuse domani, martedì 27 febbraio, per allerta meteo: ecco l’elenco dei comuni

L'Italia è alle prese con un fortissima ondata di maltempo per l'arrivo di un ciclone dalla Francia che ha riportato piogge, freddo e neve. Nelle prossime ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un triplice stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse regioni d'Italia dove per motivi di sicurezza chiudono le scuole. Ecco l'elenco dei comuni.

Scuole chiuse in Italia, perchè?

Maltempo e allerta meteo in arrivo martedì 27 febbraio 2024 in Italia. La Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta rossa, arancione e gialla lungo tutto lo stivale. Saranno diverse le regioni investite dal ciclone proveniente dalla Francia che porterà piogge, freddo e nevicate. Un clima di stampo invernale che ha richiesto il repentino intervento dei sindaci di diversi comuni che hanno firmato una ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Al momento scuole chiuse in Toscana dove è stata diramata l'allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone di: Bisenzio, Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Non solo in Toscana scatta anche l'allerta gialla sempre per rischio idraulico e idrogeologico. Per questo motivo schuole chiuse in diversi comuni della Toscana. Intanto Eugenio Giani, il presidente della regione Toscana, sui social ha scritto: «emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani martedì 27 febbraio a partire dalla mezzanotte sulla Toscana occidentale, già dalle 16 di oggi allerta gialla. Allerta arancione anche per rischio idraulico su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese, allerta gialla sul resto della regione. Allerta gialla anche per rischio vento e mareggiate su Arcipelago e costa grossetana da questa sera fino alla giornata di domani».

Scuole chiuse in Toscana: ecco dove

Dove chiudono le scuole in Toscana per l'allerta meteo? Ecco la lista di tutte le scuole di ordine e grado chiuse per il maltempo nella giornata di martedì 27 febbraio 2024:

Provincia di Livorno : Livorno, Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Capoliveri, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Sassetta, Suvereto, San Vincenzo, Isola d’Elba;

: Livorno, Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Capoliveri, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Sassetta, Suvereto, San Vincenzo, Isola d’Elba; Provincia di Grosseto : Pitigliano, Sorano, Orbetello, Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Scarlino;

: Pitigliano, Sorano, Orbetello, Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Scarlino; Provincia di Massa Carrara : Pontremoli, Fivizzano, Licciana Nardi, Aulla, Podenzana, Bagnone;

: Pontremoli, Fivizzano, Licciana Nardi, Aulla, Podenzana, Bagnone; Provincia di Pisa: Guardistallo.

Eugenio Giani, il presidente della regione Toscana, sui social parlando del maltempo atteso nelle prossime ore ha sottolineato: «dal pomeriggio di oggi fino alla sera di domani piogge diffuse più abbondanti sulle aree occidentali dove potranno risultare localmente persistenti. La neve cadrà sull'Appennino Tosco-Emiliano inizialmente oltre i 1200-1300 metri, in rialzo dalla sera di oggi fino a 1500-1600 metri. Domani oltre i 1600-1700 metri».