Scozia, spettacolare tornado di neve: ecco cosa è accaduto

La Scozia è nella morsa del freddo e del maltempo. Un tornado di neve, infatti, è apparso nei campi scozzesi delle Isole Shetland. Un fenomeno spettacolare che è stato ripreso dal contadino Michael Peterson nelle Shetland, in Scozia.

Gelo e freddo in Scozia ed Irlanda del Nord dove si sono registrate negli ultimi giorni temperature sotto lo zero con picchi di anche -14°. Una tempesta di neve è arrivata nei campi scozzesi generando un rarissimo fenomeno meteorologico: un tornado che, durante il suo passaggio, risucchiava verso l'alto grandi quantità di neve diventando così un "tornado di neve". Ad immortalare questo particolarissimo fenomeno Michael Peterson, un contadino che era uscito per dare da mangiare alle sue pecore nelle Shetland, in Scozia. All'improvviso l'uomo ha visto il "tornado di neve" sferzarsi davanti a lui e prontamente ha ripreso con il suo cellulare il fenomeno.

Un'ondata di freddo e maltempo senza precedenti si è abbattuto in buona parte del Nord Europa interessando anche le Isole Britanniche. Non da meno in Scozia dove la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero toccando anche -16°C durante la notte ad Altnaharra nelle Highlands scozzesi.

Scozia travolta dal freddo e gelo: il video del tornado di neve

Il video del passaggio del tornado di neve in Scozia è diventato virale. A catturarlo è stato un contadino delle Isole Shetland che, intervistato da BBC Radio Scotland, ha raccontato di essere stato fortunato a trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

Michael Peterson, infatti, era uscito nei campi scozzesi per dar da mangiare alle sue pecore quando si è ritrovato dinanzi agli occhi un tornado di neve. Si tratta di un fenomeno meteorologico spettacolare che per l'Organizzazione meteorologica mondiale si registra quando i venti raccolgono particelle di neve e creano il vortice necessario per creare il tornado. "Questo è un fenomeno molto raro che si verifica quando il wind shear superficiale agisce per generare un vortice sul manto nevoso, provocando il sollevamento dal suolo di una colonna vorticosa di particelle di neve" spiegano dall'Organizzazione meteorologica mondiale.