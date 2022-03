Sconto in bolletta su luce e gas dal 1 aprile: come funziona, requisiti e come presentare la domanda

Dal 1 aprile parte un nuovo sconto per le bollette di luce e gas. Come funziona? Ecco tutte le informazioni in merito per cercare di contrastare gli aumenti degli ultimi tempi e i requisiti per presentare la domanda ed ottenere prezzi più bassi e bollette meno alte. Il Governo ha deciso, infatti, di cambiare la soglia ISEE per richiedere e ottenere bonus sociali. Grazie al Decreto Ucraina bis approvato dal Consiglio dei ministri, oltre 5 milioni di famiglie in Italia potranno accedere alle agevolazioni previste.

Sconto bollette luce e gas: la nuova soglia ISEE

Per ricevere lo sconto sulle bollette di luce e gas non servirà presentare alcuna domanda, ma basterà fare l'ISEE recandosi presso un Caf o un professionista abilitato oppure compilando il modello DSU in autonomia entrando con lo Spid sul portale dell'INPS. A seconda del reddito del nucleo familiare il riconoscimento automatico, grazie al Sistema Informativo Integrato nazionale (SII), verrà applicato lo sconto di cui si ha diritto.

Ricapitolando per lo sconto su bollette di luce e gas è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere così un’attestazione ISEE per essere riconosciuti come beneficiari dei bonus.

Si tratta di una agevolazione che era garantita anche in precedenza, ma che, grazie alla nuova decisione del Governo, potrà essere usufruita da una fetta di popolazione ben più ampia. Come mai? A cambiare è stato il requisito reddituale. Nello specifico, con il Decreto Ucraina bis è stata innalzata a 12 mila euro la soglia ISEE per accedere al bonus sociale elettricità e gas.

A quanto aumenta lo sconto?

Come riportato da ARERA - l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -, il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU e dal valore del reddito.

Lo sconto approvato nel I trimestre 2022 (1° gennaio – 31 marzo 2022) è può arrivare a:

165 euro per una famiglia di 1-2 componenti

200 euro per una famiglia di 3-4 componenti

235 euro per famiglie con oltre 4 componenti

Il valore del bonus sociale gas dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE, dalla categoria d’uso associata alla fornitura agevolata e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.