Sconto in bolletta per chi consuma meno dell'anno scorso: come ottenerlo? Chi può usufruirne?

Hai consumato meno del 2021? Per te è previsto uno sconto sulla bolletta, vediamo insieme come funziona e come puoi ottenere questa agevolazione.

Sconto in bolletta se hai consumato meno del 2021

La crisi energetica e il caro bollette sono gli argomenti caldi di questo autunno, con le maxi spese alle quali gli italiani difficilmente riusciranno a sottrarsi. Il piano del governo entrante è quello di ridurre almeno in parte queste spese dando la possibilità alle famiglie di usufruire di alcune specifiche agevolazioni. In attesa che vengano eletti i ministri e che l'esecutivo si insedi, sono le stesse compagnie energetiche a muovere i primi passi in questa direzione. Enel Energia ha infatti pensato a un meccanismo che premi i clienti che hanno saputo contenere i propri consumi portandoli a una cifra inferiore rispetto a quella registrata durante lo scorso anno.

Il funzionamento dell'incentivo è molto semplice: tutti i clienti Enel che consumeranno - nei mesi di ottobre, novembre e dicembre - meno di quanto hanno consumato nello stesso periodo di un anno fa, riceveranno un piccolo bonus. La cifra, non ancora resa nota, è simbolica e di certo non risolve i problemi economici che gli italiani stanno affrontando in questo periodo, ma è comunque un sistema che premia lo spirito di sacrificio e la consapevolezza di dover contenere i consumi non soltanto per risparmiare sulla bolletta. L'annuncio ufficiale dell'iniziativa è stato dato dall'amministratore delegato di Enel Francesco Starace, che durante la conferenza stampa di riferimento ha anche espresso la sua preoccupazione non solo circa il prossimo inverno, ma anche quello a cavallo tra il 2023 e il 2024 dal momento che le forniture russe saranno azzerate. Per questo motivo consumare meno è fondamentale se si vogliono conservare più a lungo gli stoccaggi italiani e da qui nasce l'idea dell'incentivo. Questo bonus va richiesto? No, verrà erogato direttamente in bolletta sotto forma di sconto e non sarà necessario alcun modulo per beneficiarne.