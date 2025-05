Sciopero treni 17 maggio: una giornata nera per i trasporti, ecco gli orari dello stop

Nuovo sciopero del trasporto ferroviario in Italia. Stop alla circolazione dei treni nella giornata di sabato 17 maggio 2025 per lo sciopero nazionale indetto dai sindacati Usb lavoro privato e Sgb. Ecco tutto quello che c'è da sapere: gli orari dello stop, le fasce garantite e i motivi della protesta.

Sciopero 17 maggio 2025: stop alla circolazione dei treni in Italia

Si preannuncia un weekend nero in Italia in vista dello sciopero dei treni proclamato dai sindacati Usb lavoro privato e Sgb. In una nota condivisa da Trenitalia si legge: "i sindacati Usb lavoro privato e Sgb hanno indetto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, dall'1 alle 23:59 di sabato 17 maggio 2025 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia". Non solo, nel dettaglio "il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni".

Ad incrociare le braccia sono tutti i lavoratori del gruppo Fs italiane, Italo e Trenord con conseguenti disagi a tutta la circolazione visto che lo sciopero del trasporto ferroviario è nazionale. Gli orari della protesta sono: dalle ore una alle 23.59 di sabato 17 maggio 2025.

Sciopero treni del 17 maggio: i motivi della protesta

A distanza di poche settimane dai precedenti scioperi, nuovi disagi in arrivo in Italia in vista del fine settimana. La protesta dei lavoratori e dipendenti del gruppo Fs italiane, Italo e Trenord, coadiuvati e rappresentati dai sindacati Usb lavoro privato e Sgb, è stata decisa per motivi riguardanti il rinnovo del contratto. Lo sciopero dei treni del 17 maggio ha una durata di 23 ore e potrebbe causare "modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Attenzione: il gruppo Rfi comunica la presenza di fasce orario garantite: "Sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali; dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00)".