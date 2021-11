Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Disagi in vista per i viaggiatori a causa di uno sciopero dei trasporti indetto per venerdì 3 dicembre 2021 che coinvolgerà treni, bus e metro nelle diverse città italiane. Da Milano a Roma passando per Bologna. Ecco orari e informazioni utili per viaggiatori e lavoratori che dovranno spostarsi obbligatoriamente per raggiungere i luoghi di lavoro negli orari di punta.

Sciopero trasporti a Milano: informazioni utili per chi viaggia



Cosa accadrà a Milano venerdì 3 dicembre 2021 per lo sciopero dei trasporti? Dalle 18 alle 22 è previsto uno stop per i mezzi Atm. Per quattro ore - quelle di punta per l'uscita dal lavoro - vi sarà pertanto il di fermo per:

metro

bus

tram

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Unione generale del lavoro (Ugl) Autoferro e Ferrovieri contro l’obbligo del Green pass. Nel comunicato si legge che tale obbligo: “secondo i promotori, ha comportato l’insorgere di reale e tangibile discriminazione tra lavoratori e nell’organizzazione del lavoro”.

I viaggiatori possono trovare sul sito dell’azienda le linee che potrebbero essere interessate da ritardi o cancellazioni.

Lo sciopero di Trenord: 8 ore di stop e disagi in Lombardia

I lavoratori di Trenord invece, sempre venerdì 3 dicembre 2021, incroceranno le braccia per 8 ore. Sul sito ufficiale si annuncia lo stop a partire dalle ore 9:01 fino alle ore 17:00.

Diverse saranno pertanto le ripercussioni su tutta la circolazione ferroviaria in Regione. A subire variazioni o cancellazioni potrebbero infine essere anche i servizi di trasporto suburbano, oltre che regionale, ma anche quelli a lunga percorrenza e quelli dell’aeroportuale.

Come avviene per ogni sciopero ci saranno delle fasce di garanzia mentre i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 9:01 arriveranno alla fine della corsa purché essa sia entro le ore 10:00.

Chi dovrà recarsi all'aeroporto potrà contare sulla presenza di autobus da Malpensa Aeroporto e Milano Cadorna, ma solo per i collegamenti “Milano Cadorna e Malpensa” senza fermate intermedie.

Sciopero trasporti a Roma, 3 dicembre 2021: tutte le informazioni

La situazione di Roma per il 3 dicembre prevede lo sciopero di: treni, bus e metro.

Il gruppo Fs italiane darà il via allo stop dalle 9:00 alle 17:00.

Il personale di Atac incrocerà le braccia per quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Lo sciopero riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub-affidamento.

Nelle stazioni della rete metro-ferroviaria che resteranno aperte non sarà garantito il servizio di: scale mobili, ascensori e montascale così come il servizio biglietteria.