Sciopero dei trasporti del 28 aprile, la situazione a Milano, Roma e Napoli: tutte le informazioni

Nuovo sciopero dei trasporti. Giovedì 28 aprile 2022 ci potranno essere nuovi disservizi per chi si deve mettere in viaggio per motivi lavorativi o personali. L'agitazione a livello nazionale è stata indetta dal sindacato Faisa Confail. Ecco tutte le informazioni utili soprattutto per le grandi metropoli come Milano, Roma e Napoli.

Sciopero generale dei trasporti, 28 aprile: le motivazioni dello stop

Le quattro ore di sciopero trasporti sono state indette dal sindacato Faisa Confail per la giornata di giovedì 28 aprile 2022. La motivazione? Lo stop è stato reso necessario per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto nel 2017 e la conseguente revisione delle retribuzioni in relazione all’aumento del costo della vita in atto, oltre a maggiori interventi riguardanti la sicurezza e l’orario e l’organizzazione stessa del lavoro con la regolarizzazione dello smart working. Nei mesi e negli anni precedenti simili agitazioni hanno visto un’adesione del personale tra il 10 e il 30%. Al precedente sciopero di quattro ore del 25 febbraio 2022 avevano aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal.

L'adesione allo stop avverrà secondo modalità diverse per ogni città. A Torino, ad esempio, il sindacato Faisa Confail ha proclamato lo sciopero dalle 20 alle 24. A Bologna, Seta ha informato gli utenti del servizio di trasporto pubblico che per giovedì 28 aprile è stato proclamato uno stop aziendale di 4 ore da parte dell’ Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato. Cosa accadrà a Milano, Roma e Napoli? Ecco tutte le informazioni dettagliate sulle grandi metropoli.

Sciopero 28 aprile a Milano: le modalità

Quali sono le modalità dello sciopero del 28 aprile 2022 per la città di Milano? Il capoluogo lombardo dovrà vare i conti con uno stop al trasporto pubblico a partire dalle 8.45 fino alle 12.45.

Chiunque si sposterà con Atm in metropolitana, con il tram o con i bus dovrà fare pertanto grande attenzione. Le linee della metropolitana: rossa (M1), verde (M2), gialla (M3) e lilla (M5) potranno subire ritardo o cancellazioni così come le corse di tram e bus. Occorrerà che tutti i viaggiatori controllino costantemente le informazioni riportate sui cartelloni luminosi o quelle segnalate nei vari siti ufficiali del trasporto pubblico locale per verificare o meno la possibilità di usufruire del servizio per i propri spostamenti.

Sciopero 28 aprile a Napoli: chi si ferma

Nella città di Napoli lo sciopero del 28 Aprile coinvolgerà dalle ore 11:00 alle ore 15:00 le funicolari. A Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina l'ultima corsa del mattino garantita sarà alle ore 10.40. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Per quanto riguarda invece la Metro Linea 1 l'ultima corsa del mattino garantita da Piscinola sarà alle ore 10.26 e da Garibaldi alle ore 10.24. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.48 e da Garibaldi alle ore 16.28.

L'Eav si fermerà dalle ore 18 alle ore 22, per "problematiche della centrale operativa linee flegree" e per "utilizzo del personale inidoneo controlleria sui treni, gestione personale linee flegree, turni dirigenti linee flegree, personale linee Suburbane Benevento-Cancello-Napoli, mancata manutenzione treni". Per quanto riguarda le linee vesuviane le ultime partenze garantite prima dello sciopero sono: per Sorrento 17.36, Sarno 17.40, Baiano 17.38 e Poggiomarino alle 17.23. Per Napoli: da Sorrento 17.36, Sarno 17.22, Baiano 17.44 e Poggiomarino 17.16. Per quanto riguarda, invece, le linee flegree, le ultime partenze garantite prima dell'inizio dello sciopero sono: da Montesanto per Torregaveta ore 17.41, da Torregaveta per Montesanto ore 17.54, da Montesanto per Licola ore 17.36 e per finire da Licola per Montesanto ore 17.56.

Sciopero 28 aprile a Roma: tutte le info

A Roma, il trasporto pubblico si fermerà dalle 8.30 alle 12.30. Lo sciopero coinvolgerà la rete Atac ovvero: bus, tram, metropolitane e tratte ferroviarie come: la Roma-Lido, la Termini-Centocelle e la Roma-Nord oltre alle linee periferiche gestite dalla Roma Tpl.