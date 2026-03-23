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Sciopero trasporti 27 e 28 marzo: chi si ferma e gli orari

Nuovi scioperi dei trasporti in arrivo il 27 e il 28 marzo 2026 in Italia: chi protesta e la durata.
Mobilità23 Marzo 2026 - ore 19:51 - Redatto da Meteo.it
Mobilità23 Marzo 2026 - ore 19:51 - Redatto da Meteo.it

Si preannuncia una fine di marzo 2026 a rischio per il settore dei trasporti in Italia. Due gli scioperi previsti il 27 e 28 marzo 2026. Scopriamo chi protesta e gli orari dello stop.

Sciopero 27 marzo 2026: dove ed orari della protesta

Un nuovo sciopero dei trasporti è stato proclamato per venerdì 27 marzo 2026 in Italia. Ad incrociare le braccia sono i lavoratori del gruppo ATM, l'Azienda Trasporti Milanesi che ha comunicato lo stop dei mezzi di trasporto per una durata di 24h.

Attenzione: l'azienda dei Trasporti di Milano ha comunicato che il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Naturalmente, come accade in tutti i scioperi, sono previste delle fasce di garanzia con la circolazione dei mezzi prevista prima delle 8.45 e tra le 15 e le 18.

Lo sciopero dei lavoratori ATM è stato proclamato - come si legge in una nota stampa - "contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la “reinternalizzazione” dei servizi di Tpl ceduti in appalto e/o subappalto, anche complementari, di Milano e hinterland; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di Atm SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm e dei servizi di Tpl dell’intera Città Metropolitana Milanese, nonché per la loro gratuità".

Da segnalare per venerdì 27 marzo anche lo sciopero dei mezzi di trasporto della rete NET a Monza dove lo stop dei mezzi è previsto dalle 9 alle 11:50 con ripresa dalle 14:50 fino alla fine del servizio.

Da segnalare anche lo sciopero nazionale del comparto scuola proclamato per venerdì 27 marzo 2026 dal sindacato SISA. Ad incrociare le braccia sono: personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA), il personale docente e il personale dirigente.

Sciopero trasporti 28 marzo 2026:

Anche per sabato 28 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero dei trasporti, ma questa volta a protestare è il compartimento del trasporto pubblico locale AMTAB di Bari.

L'Azienda Mobilità e Trasporti Auto filoviari di Bari ha indetto una protesta della durata di 4 ore dalle ore 20 alle 24. A rischio i mezzi pubblici non solo nella città di Bari, ma anche a Molfetta con uno sciopero proclamato dalle 8.30 alle 12.30.

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