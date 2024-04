Sciopero trasporti dell'11 aprile: orari e fasce garantite nelle principali città

Scatta un nuovo sciopero dei traporti in Italia nella giornata di giovedì 11 aprile 2024. Dopo la tragedia della centrale elettrice di Suviana, che è costata la vita di tre lavoratori, Cgil e Uil hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale della durata di 8 ore in tutti i settori, pubblici e privati.

Stop ai mezzi di trasporto: sciopero nazionale l'11 aprile 2024

Si preannuncia un giovedì di disagi per milioni di lavoratori e pendolari a causa di un nuovo sciopero nazionale dei mezzi di traporto indetto da Cgil e Uil dopo la recente tragedia della centrale elettrice di Suviana.

Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna ha spiegato i motivi dello sciopero: «abbiamo deciso come Cgil e Uil di indire per domani a Bologna uno sciopero di 8 ore, per tutti i settori pubblici privati, dando appuntamento alla città alle 9 in piazza XX Settembre. Una manifestazione che tiene insieme lo sgomento e la rabbia, rabbia perché dopo un giorno non sappiamo le aziende coinvolte, che cosa è successo, che contratti avevano i lavoratori in vario modo coinvolti in un cantiere Enel. Questa è l'Italia, questo è il mondo del lavoro... cosa ci faceva a esempio un pensionato di 73 anni dentro un cantiere?».

Non solo, il segretario della Cgil di Bologna ha aggiunto: «basta: abbiamo bisogno di tenere insieme un mondo del lavoro che rischia di restare nella propria solitudine e rabbia. Ci aspettiamo una grande adesione allo sciopero, nelle fabbriche, negli uffici, nei luoghi di lavoro pubblici e privati... una grande manifestazione. È il momento di dire basta. C'é un prima e c'è un dopo l'incidente di Suviana».

Tra gli obiettivi legati allo sciopero e alla protesta dei sindacati ci sono: zero morti sul lavoro; una giusta riforma fiscale; un nuovo modello sociale di fare impresa. Lo sciopero avrà una durata di 4 ore per tutti i settori privati e 8 ore per il settore edilizio e coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto ad eccezione del trasporto aereo. Sciopero di 4 ore anche per i lavoratori dei servizi postali come ha comunicato Poste Italiane in una nota stampa: «negli orari coincidenti con la richiamata iniziativa sindacale potrebbe non essere pienamente garantito il servizio». Lo stop del trasporto ferroviario è stato proclamato dalle ore 9 alle 13.

Sciopero nazionale 11 aprile 2024 a Roma

Lo sciopero nazionale di giovedì 11 aprile scatta a Roma dove si fermano metro, bus e Cotral. Atac, agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma, ha annunciato che lo stop coinvolgerà tutta la rete Roma Tpl e le linee bus dalle dalle 20 alle 24. Sciopero dalle ore 20 alle 24 anche per la rete Autoservizi Troiani/Sap, mentre il servizio Cotral extraurbano si fermerà dalle 13 alle 17.

Sciopero nazionale 11 aprile 2024 a Milano

Anche a Milano lo sciopero avrà ripercussioni su tutti i mezzi di trasporto di superficie. Stop ai treni di Trenord, mentre nessuno sciopero nella rete ATM dopo la precettazione richiesta dal prefetto Claudio Sgaraglia in vista di due eventi importanti: l'incontro dei ministri dei Trasporti del G7 e la partita dei quarti di finale di Europa League Milan-Roma. La richiesta da parte del prefetto è stata «necessaria per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza, in concomitanza di due eventi di particolare complessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Gli oa dello sciopero a Torino, Firenze, Napoli, Bari, Genova e Bologna

Nelle città di Torino e Firenze stop al trasporto pubblico dalle ore 18 alle 22, mentre Napoli lo sciopero è incentrato principalmente nella fascia oraria che va dalle 9 alle 13. A Bari stop a tutti i mezzi di trasporto dalle ore 19.30 alle 23.30.

Anche a Genova lo sciopero è stato proclamato dalle ore 13 alle 17, mentre a Bologna si fermano tutti i mezzi dalle 13 alle 16.30. Stop anche ai lavoratori del servizio portuale e i taxi per 4 ore.

Sciopero nazionale 11 aprile Trenitalia e Italo

Disagi e rallentamenti anche nella circolazione dei treni di Trenitalia ed Italo in vista dello sciopero di giovedì 11 aprile 2024. Il gruppo FS ha comunicato: «possibili limitazioni o cancellazioni per i treni regionali» ad eccezione della regione Campania dove lo stop ai treni è in programma per il 12 aprile. Il gruppo FS ha anche aggiunto: «gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine degli scioperi». E' consigliato verificare lo stato del servizio attraverso l'App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, così come al numero verde gratuito 800 89 20 21 e presso uffici e biglietterie.

Stop e rallentamenti anche alla circolazione di Italo, anche se sono garantiti una serie di treni consultabili nella seguente lista.