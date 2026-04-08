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Sciopero trasporti venerdì 10 aprile: stop ad aerei e bus? Gli orari

Nuovo sciopero dei trasporti annunciato per venerdì 10 aprile 2026. La protesta questa volta coinvolgerà i settori di aerei e bus.
Mobilità8 Aprile 2026 - ore 17:04 - Redatto da Meteo.it
Mobilità8 Aprile 2026 - ore 17:04 - Redatto da Meteo.it

Si preannuncia un "venerdì nero" per i trasporti in Italia in vista dello sciopero annunciato per il 10 aprile 2026. Lo sciopero del 10 aprile 2026 coinvolge il settore aerei e bus. Scopriamo gli orari della protesta.

Sciopero 10 aprile 2026: si ferma il settore aereo

E' stato proclamato per venerdì 10 aprile 2026 un nuovo sciopero nel settore trasporti. Questa volta la protesta riguarda il trasporto aereo e il trasporto pubblico locale. Lo stop in programma il 10 aprile 2026 ha una durata di 4 ore, dalle 13 alle 17, è stato proclamato dal sindacato UILT-UIL.

Si tratta di uno sciopero a livello nazionale di tutto il personale di controllo Enav con ripercussioni importanti su chi dovrà spostarsi in aereo. Ad incrociare le braccia sono i controllori di volo Enav, visto che lo sciopero del trasporto aereo è su scala nazionale.

La protesta è stata indetta dapprima dal sindacato UILT-UIL a cui si sono uniti anche i sindacati UGL-TA e ASTRA per l’ENAV di Roma e la FAST-CONFSAL-AV per l’aeroporto di Milano Malpensa e l’Aeroporto di Napoli. Non solo, nella fascia oraria di sciopero dalle 13 alle 17, stop anche del personale della società Techno sky, controllata da Enav.

Il sindacato Uil in una nota diffusa alla stampa ha sottolineato i motivi della protesta: "dopo mesi di trattative infruttuose, senza risposte su salario, diritti e futuro, è il momento di farsi sentire", denunciando "recupero inflattivo insufficiente, tutele messe in discussione, carichi di lavoro in aumento e nessun confronto reale sui cambiamenti organizzativi".

Durante la protesta di 4 ore sono previsti ritardi e cancellazioni dei voli con disagi a milioni di passeggeri che sono invitati ad informarsi sullo stato del proprio volo contattando la compagnia aerea, l'agenzia di viaggio o tour operator.

Sciopero 10 aprile 2026, stop anche alla circolazione dei bus: ecco dove

Non solo, sempre per venerdì 10 aprile 2026 è stato proclamato lo sciopero del trasporto pubblico locale in alcune regioni d'Italia. Questa volta ad incrociare le braccia sono i lavoratori Busitalia Sita nord per Campania, Umbria e Veneto che hanno aderito alla protesta dei sindacati Usb lavoro privato e Adl Cobas. Stop alla circolazione dei Busitalia Sita nord nelle regioni Campania, Umbria e Veneto per circa 4 ore dalle 20.01 alle 24.00 del 10 aprile 2026.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Aprile ore 22:55

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