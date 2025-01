Scioperi, 25 e 26 gennaio in Italia. Ecco gli orari aggiornati

Si preannuncia un weekend "nero" per milioni di viaggiatore, turisti e pendolari che dovranno fare i conti con nuovi scioperi dei trasporti. Ad incrociare le braccia nell'ultimo fine settimana del mese di gennaio sono i lavoratori del settore ferroviario e del trasporto merci su rotaia che si fermeranno per 24h.

Sciopero treni 25 e 26 gennaio in Italia: orari stop e fasce garanzia

Stop alla circolazione dei treni nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025 per un nuovo sciopero. I sindacati Cub trasporti, Sgb e Usb lavoro privato hanno proclamato un nuovo sciopero che coinvolge milioni di lavoratori del settore ferroviario e del trasporto merci su rotaia pronti ad incrociare le braccia dalle ore 21 di sabato 25 fino alle 20.59 di domenica 26 gennaio.

In una nota diffusa da Fs si legge: "Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di sabato 25, alle ore 21 di domenica 26 gennaio 2025. Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia". Lo stop di 24h riguarda tutto il personale di Trenitalia, Trenord, Gruppo Fs.

Non solo, Trenitalia sottolinea che "l'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione". Tutti i passeggeri possono ricevere informazioni in tempo reale collegandosi ai portali ufficiali della compagnia di trasporto oppure chiamando il numero verde gratuito: 800 89 20 21.

Anche Trenord in una nota diffusa ha comunicato: "Lo sciopero potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; e Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio".

Sciopero 25 gennaio 2025: i motivi della protesta

Ma quali sono i motivi che hanno spinto i sindacati Sgb, Usb e Cub Trasporti a proclamare lo sciopero dei trasporti del 25 e 26 gennaio? L'Unione Sindacale di Base, Usb, ha spiegato i motivi della protesta in una nota parlandi di "un anno dal nefasto accordo del 10 gennaio 2024 nel settore manutenzione delle infrastrutture". "Un accordo che come ribadiamo dal primo giorno di questa vicenda riteniamo sia da considerarsi il punto di arrivo di un percorso al ribasso delle condizioni di lavoro in questo settore, voluto dall'azienda e sostenuto dai sindacati complici".