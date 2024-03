San Francisco: ruota di un aereo cade durante il decollo distruggendo delle auto in un parcheggio, il video

Un volo della United Airlines ha perso una ruota subito dopo il decollo dall'Aeroporto Internazionale di San Francisco, causando danni a diverse auto in un parcheggio dipendenti.

Boeing 777 perde una ruota al decollo: distrutte diverse auto in un parcheggio

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:35 del mattino, e il volo diretto a Osaka, in Giappone, è stato deviato a Los Angeles, atterrando poco dopo le 13:20. Il grosso e pesante pneumatico - staccatosi dal carrello dell'aereo - è precipitato in un parcheggio di San Francisco danneggiando diverse vetture, fortunatamente senza ferire nessuno.

Incidente sotto indagine

L'incidente è attualmente sotto indagine dalla Federal Aviation Administration. L'aereo, un Boeing 777-200 dotato di sei pneumatici per ciascuno dei due carrelli principali, è progettato per atterrare in sicurezza anche con pneumatici danneggiati o mancanti.

La nota della compagnia aerea

"Siamo grati ai nostri piloti e assistenti di volo per la loro professionalità nel gestire questa situazione. Siamo anche grati alle nostre squadre a terra che aspettavano con un rimorchiatore per spostare l'aereo subito dopo l'atterraggio e alle nostre squadre in aeroporto che ha assistito i clienti al loro arrivo", ha affermato United in una nota. "Lavoreremo con i clienti e con i proprietari dei veicoli danneggiati nell'OFS per garantire che le loro esigenze siano soddisfatte."