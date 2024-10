Riscaldamento globale, i gas serra hanno raggiunto livelli record nel 2023

Dovrebbero almeno diminuire, anzi dovrebbero diminuire tanto per salvarci da un cambiamento climatico che rischia di essere già irreversibile. E invece sono aumentate, e tanto, toccando livelli record nel 2023. Parliamo delle concentrazioni nell'atmosfera di gas responsabili dell’effetto serra, con conseguente aumento progressivo delle temperature medie sulla Terra con effetti drammatici dalle ondate di calore a vari eventi meteo estremi.

Gas serra: +10% in 20 anni

A comunicare i dati, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, è l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) dell’Onu. Le concentrazioni di anidride carbonica nell’atmosfera sono aumentate di oltre il 10% negli ultimi due decenni, al ritmo più veloce mai visto nella storia, e quella in generale di tutti i gas serra ha toccato livelli record nel 2023.

“Un altro anno, un altro record” commenta Celeste Saulo, segretaria generale del Wmo. “Dovrebbe suonare come un allarme per chi prende decisioni politiche”. L’aumento dei gas serra è un prodotto dell’uomo per le emissioni generate dall’uso di combustibili fossili, peggiorato da incendi e deforestazione che fanno calare la capacità degli alberi di riassorbire in particolare CO2.

Accordi di Parigi: obietti mancati?

Il livello di inquinamento è del 51% più grande di quanto era prima dell’industrializzazione di massa quando si iniziarono a bruciare su vasta scala carbone, petrolio e gas fossili.

“Siamo chiaramente fuori strada rispetto all’obiettivo degli accordi di Parigi del 2015 di non superare la soglia di +1.5° rispetto a quel periodo. E non si tratta solo di numeri: ogni frazione di grado di crescita delle temperature ha un impatto reale sulle nostre vite e sul nostro pianeta”.