Quanto consumano le luci dell'albero di Natale?

Festoni, palline colorate e addobbi donano all'albero di Natale un tocco magico, e rallegrano l'atmosfera con i loro colori brillanti e le luci intermittenti. Ma quanto consumano le illuminazione natalizie?

Luci per l'albero di Natale, quanto incidono in bolletta?

Come ogni anno gli alberi veri o sintetici addobbati a festa fanno bella mostra di sé in salotto o in giardino. Oltre alle tante palline e ai festoni argentati le decorazioni dell'albero non possono certo tralasciare le luci. Bianche, gialle o multicolor, a catena, a strisce, a pioggia o a tubi, sono perfette per "accendere" l'atmosfera di festa.

Già da un paio di anni però, la crisi energetica ci ha portato a usarle con più parsimonia, e a fare attenzione al momento dell'acquisto. Con l'aumento delle spese per l'elettricità anche il Natale diventa più costoso, ed ecco perché non possiamo permetterci di lasciare la scelta delle luci natalizie al caso. Molti potrebbero pensare che ridurre l'illuminazione dell'albero, mettendo meno luci possa essere la soluzione più conveniente per risparmiare. Alla fine però - oltre a rimanere delusi da un albero che potrebbe apparire "spoglio" - rischierebbero di scoprire che questo sacrificio non ha portato ai risultati sperati.

In questo periodo dell'anno i consumi energetici delle famiglie crescono del 30%, ma sono davvero le luci dell'albero a far lievitare i costi in bolletta? Prima di farci assalire dalla voglia di toglierle tutte (o comunque limitare i fili impiegati) cerchiamo di individuare i "colpevoli" di questo incremento. Nella stagione fredda aumenta l'utilizzo di stufe elettriche, e nei giorni di festa spesso cresce anche l'impiego di robot da cucina e forni, indispensabili per preparare i menù del cenone e del pranzo dei giorni di festa. Ovviamente anche le luci dell'albero giocano la loro parte, ma l'incidenza sui costi energetici è bassissima.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare gli alberi di Natale accesi non costano molto, soprattutto se facciamo attenzione a sfruttarli nel modo migliore.

Come risparmiare con le luci dell'albero di Natale

La prima cosa da fare per risparmiare senza rinunciare a un albero perfettamente illuminato è quella di scegliere i sistemi di illuminazione a minor consumo energetico. Le luci Led permettono di risparmiare fino al 90% in bolletta rispetto a quelle tradizionali. Se una striscia di luci classica tenuta accesa per 30 giorni può far salire la bolletta di 15 euro, una fila di luci Led offrirà lo stesso risultato con una spesa di circa 8/9 euro. Il risparmio si farà ancor più tangibile se in casa ve ne sono 4 o 5.

Ma non basta preferire luci Light Emitting Diode, per garantirsi il massimo risparmio è importante prediligere quelle siano prodotte nell'Unione Europea, che garantiscono una dispersione minima di energia, rivelandosi più performanti e meno costose nel lungo periodo.

Un altro accorgimento da adottare per risparmiare al massimo riguarda il tempo di accensione. Può accadere che ci dimentichiamo di spegnerle quando la luce diurna non ne permette la visibilità o alla sera quando andiamo a letto, sprecando così energia inutilmente. Un'ottima soluzione potrebbe essere quella di dotarle di un timer, programmando l'orario di accensione e quello di spegnimento.