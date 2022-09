Quanto consuma la lavastoviglie e come fare per risparmiare?

Alzi la mano chi rinuncerebbe alla lavastoviglie in casa. Uno degli elettrodomestici più diffusi nelle famiglie italiane incide però sul costo dell'energia considerando il record bollette degli ultimi tempi. Per chi non può farne a meno ecco una serie di consigli e semplici regole da seguire per risparmiare.

Quanto consuma la lavastoviglie?

La lavastoviglie, proprio come la lavatrice, è uno degli elettrodomestici più utilizzati da milioni di famiglie italiane, soprattutto le più numerose. Se da un lato permette di risparmiare tempo e fatica, dall'altro l'utilizzo quotidiano presenta dei costi non indifferenti che incidono sul prezzo della bolletta della luce. La crisi energetica degli ultimi tempi, peggiorata dalla guerra in Ucraina, ha visto schizzare alle stelle il costo dell'energia elettrica. Per questo motivo è importante prima di tutto chiedersi quanto consuma la lavastoviglie e cosa fare per risparmiare.

Generalmente il consumo energetico medio di una lavastoviglie è intorno ai 2,5 kW/h, mentre in caso di modelli più nuovi il consumo è di circa 1,2 kW/h. Naturalmente anche il ciclo di lavaggio fa la differenza: in caso di lavaggio breve di 45 minuti senza l'asciugatura c'è un consumo medio di 0,7 kW/h. Il consumo però dipende dalla classe energetica dell'elettrodomestico. Ecco nel dettaglio i consumi di una lavastoviglie per ogni singolo ciclo di lavaggio:

classe A: 1,15 x 0,25 = 0,287 €

classe A+: 0,98 x 0,25 = 0,245 €

classe A++: 0,91 x 0,25 = 0, 227 €

classe A+++: 0,84 x 0,25 = 0,21 €

Pensiamo a moltiplicare la cifra per 365 giorni, ossia per un utilizzo quotidiano. In questo caso avremo: consumi di una lavastoviglie di classe A in un anno di circa 105 euro contro i 77 euro di una classe A+++.

Come risparmiare i costi della lavastoviglie in bolletta

Dopo aver scoperto quanto consuma una lavastoviglie per ogni singolo ciclo di lavaggio, è importante considerare una serie di semplicissime regole ed accorgimenti per risparmiare sui costi della bolletta dell'energia. Ecco qualche consiglio: