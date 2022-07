Quanto caldo farà questa settimana? Ecco l'elenco delle città da "bollino rosso" con temperature di 40 gradi

Quanto caldo farà questa settimana? Ancora tanto, soprattutto in diverse zone d'Italia dopo l'anticiclone africano porterà le temperature a salire fino a 40 gradi. Ecco l'elenco delle città in cui molto probabilmente si potrà parlare di vero e proprio bollino rosso.

Caldo e afa, città da bollino rosso: chi potrà raggiungere i 40 gradi?

Città da bollino rosso? Quali saranno le più roventi? Soprattutto da giovedì 21 luglio 2022 le città che potrebbero raggiungere i 40 gradi potrebbero essere le seguenti:

Bologna

Forlì

Modena

Ferrara

Rovigo

Reggio Emilia

Parma

Firenze

Perugia

Frosinone

Foggia

Matera

Taranto

Non è detto che alla lista qui presentata non possano aggiungersi altre città e non è nemmeno sicuro che in queste si toccheranno esattamente i 40 gradi. Il condizionale è d'obbligo soprattutto perché occorrerà controllare meglio le previsioni e seguire tutti i dettagli dei prossimi giorni. A oggi le tendenze meteo ci indicano però che a maggior rischio per il forte caldo e l'afa saranno sicuramente le città della bassa pianura Padana e quelle nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole maggiori.

Previsioni meteo per i prossimi giorni: cosa accadrà

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Le previsioni meteo preannunciano che mercoledì 20 luglio sarà una giornata prevalentemente soleggiata con un po’ di nuvolosità sulle zone montuose del Nord e nelle zone interne della Sicilia. Le temperature inizieranno ad aumentare soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud, mentre rimarranno stazionarie altrove. Insomma il caldo si farà sentire su tutta Italia, ma in particolar modo al Nord e in Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. In queste regioni si toccheranno i 35 gradi, con punte anche superiori.

Giovedì 21 luglio le temperature continueranno a salire e non si arresteranno fino al weekend del 23 e 24 luglio. Le tendenze meteo confermano infatti una ulteriore intensificazione dell’ondata di caldo. Sarà possibile raggiungere punte intorno ai 40 gradi anche al Nord. In diverse città si raggiungeranno nuovi record.