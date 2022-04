Quanti pasti bisogna fare in un giorno? Ecco cosa dice la scienza

La colazione è il pasto più importante della giornata, a pranzo mangiamo qualcosa di leggero e poi a cena ci riuniamo con la famiglia e gli amici: quanti di noi hanno sentito almeno una volta queste indicazioni? L’idea dei tre pasti al giorno però è piuttosto nuova, e gli scienziati non sono d’accordo tra loro che sia quella più salutare per noi. Molta attenzione invece viene posta sui periodi di digiuno, che potrebbero avere benefici per il corpo.

Quando non dovremmo mangiare

Lo studio dell’alimentazione sta approfondendo negli ultimi tempi soprattutto i periodi del giorno in cui non dovremmo mangiare: secondo Emily Manoogian, ricercatrice Salk Institute for Biological Studies in California, passare almeno 12 ore al giorno senza mangiare permette al nostro apparato digerente di riposare. E anche secondo Rozalyn Anderson, professoressa associata alla Scuola di Medicina dell’università del Wisconsin, “avere un periodo di digiuno ogni giorno può portare benefici” al corpo umano, in particolare un più basso livello di infiammazione. Secondo la studiosa il digiuno intermittente sarebbe più in linea con l’evoluzione biologica degli umani.

L’ipotesi di un solo pasto al giorno…

Se dunque il digiuno intermittente è il modo più salutare di mangiare, quanti pasti dovremmo fare in un giorno? Secondo alcuni esperti citati dalla Bbc, sarebbe bene fare un solo pasto giornaliero. Tra loro c’è David Levitsky, professore alla Cornell University di New York: “Ci sono molti dati che lo mostrano”, ha detto. La storica dell’alimentazione Seren Charrington-Hollins ha sottolineato come anche gli antichi Romani mangiassero un solo pasto, intorno a mezzogiorno.

…e chi sostiene di mangiare di più

Non tutti però concordano con questa teoria: secondo Emily Manoogian mangiare una sola volta al giorno potrebbe aumentare il livello di glucosio nel sangue, esponendo al rischio di un diabete di tipo 2. La ricercatrice suggerisce di attenersi a due oppure tre pasti al giorno, consumando la maggior parte delle calorie nella prima parte della giornata: “Se mangi molto la mattina, il corpo può usare l’energia nel corso della giornata anziché accumularla come grasso”. Tuttavia sarebbe meglio aspettare una o due ore dal momento del risveglio per mangiare.