Quando inizia il 2024? Ecco gli orari in cui si festeggerà il Capodanno nel mondo

Ogni anno, quando si avvicina la notte di Capodanno, non c'è persona che non vada sul web a vedere i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno degli altri Paesi nel mondo. Allo scoccare della mezzanotte in Italia, infatti, ci sono tantissimi altri Paesi che sono già passati al nuovo anno. Ma quando si festeggia il nuovo anno? Ecco di seguito quando inizia il 2024 nel mondo.

Capodanno 2024: chi festeggia prima nel mondo?

Grazie al fuso orario, a Capodanno ci sono circa 24 ore per brindare al nuovo anno. Abbiamo per voi preparato una lista di luoghi e orari dove si festeggia per primo l'arrivo del 2024 e dove più tardi rispetto all'Italia?

Orari in cui si festeggia il capodanno

Le isole dell’Oceania sono le prime a festeggiare. La prima in assoluto è l’Isola Christmas, conosciuta come Kiribati (alle ore 11 circa in Italia). Seguono le isole Tonga (ore 13 in Italia) e Samoa. Auckland e la Nuova Zelanda festeggiano un'ora dopo rispetto a Kiritimati: Auckland è quindi la prima capitale a festeggiare. Nello stesso fuso orario anche Tuvalu e le Isole Figi.

Capodanno a Sydney

Alle ore 15 in Italia si festeggerà a Sydney e Melbourne. L’Australia copre 3 fusi orari, quello centrale è lo stesso del Giappone e di altre Isole dell’Indonesia; quello più occidentale rientra nella fascia oraria di Manila (Filippine), di Pechino e di tutta la Cina. Quattro ore dopo Auckand, voliamo dritti dritti verso Tokyo, che proprio in quel momento vivrà il passaggio al 2024.

Alle 18 ora italiana i cieli di Singapore saranno illuminati da migliaia di luci colorate che saluteranno l'arrivo del nuovo anno. Alle ore 23 in Italia i riflettori si accendono su Mosca.

Capodanno a Londra

Londra e la Gran Bretagna festeggiano il Capodanno un'ora dopo rispetto a noi. Rio de Janeiro festeggia 3 ore dopo di noi (sarebbero 4 senza ora legale), 4 ore dopo per Buenos Aires, mentre Cile Brasile centrale, Paraguay sono a 5 ore dopo l'Italia. Alle Hawaii ci avviciniamo all'ultimo Capodanno dell'anno. Si festeggia sull’Arcipelago delle Samoa Americane con la capitale Pago Pago.

Capodanno 2024 a New York

Alle primi luci dell'alba del nuovo anno in Italia, si festeggia uno dei capodanno più celebrati del mondo, quello in Times Square a New York. Alle 7 ore italiane a New York si dà il via al ball drop, che colorerà la piazza di milioni di coriandoli più famosi del mondo. Alle 10 ora italiana, è l'ora del Capodanno a Los Angeles.

Gli ultimi a festeggiare saranno gli abitanti delle Isole Hawaii, quando da noi in Italia saranno già le ore 12 del primo gennaio. Insieme all'Alaska, le Hawaii sono tra i luoghi del mondo in cui il Capodanno si festeggia più tardi.

Orari del Capodanno nel mondo rispetto all'Ialia