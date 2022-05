Festa della mamma: quando cade e perché la data cambia ogni anno?

Quando ricorre la Festa della mamma 2022? A differenza della Festa del papà, che cade ogni anno il 19 marzo, per San Giuseppe. quella riservata alle mamme non ha una data prestabilita nel calendario. Scopriamo insieme quando festeggeremo quest'anno la ricorrenza e i motivi per cui non cade mai nello stesso giorno.

Festa della mamma 2022, quando?

La festa della mamma è una ricorrenza che cade sempre nel mese di maggio, e più precisamente la seconda domenica del mese. Ecco perché quest'anno la celebreremo l'8 maggio. La tradizione ha origini antichissime. Già al tempo dei Greci e dei Romani veniva celebrato nel quinto mese dell'anno il culto delle divinità femminili e della fertilità.

Festa della mamma, storia

La festa della mamma, così come la conosciamo oggi, sebbene racchiuda lo stesso spirito di allora, ovvero quello di celebrare la donna nella maternità nasce Oltreoceano nel maggio 1870. A promuovere il Mother's Day for Peace per la prima volta fu una pacifista e femminista americana, Julia Ward Howe, che voleva porre l'attenzione sulla figura femminile e al tempo stesso proporre un invito alla riflessione contro la guerra. L'iniziativa però non ebbe molto successo.

Trentotto anni dopo, nel 1908, l'idea venne in parte ripresa da Anna M. Jarvis, sotto forma di memoriale in onore di sua madre, attivista a favore della pace. Nacque così il Mother's Day, Giornata della madre che aveva come simbolo il garofano bianco. Al contrario della prima, questa iniziativa riscosse enorme successo, tanto che il presidente americano Woodrow Wilson nel 1914 decise di ufficializzarla in occasione del Congresso, dove fu stabilito che la ricorrenza che avrebbe rappresentato un'espressione pubblica di riconoscenza, amore e gratitudine per tutte le madri, sarebbe stata festeggiata sempre nella seconda domenica di maggio.

Alla decisione americana fecero poi seguito moltissimi altri Paesi. La Svizzera seguì l'esempio americano nel 1917, mentre l'anno successivo toccò alla Finlandia, seguita nel 1919 da Norvegia e Svezia. Dal 1923 si festeggia la mamma anche in Germania, mentre in Austria la Festa della mamma esiste dal 1924.

Festa della mamma in Italia

La Festa della mamma in Italia nasce nel 1933, anno in cui viene istituita il 24 dicembre la Giornata della madre e del fanciullo. La ricorrenza, nata in periodo fascista e di intento chiaramente propagandista, rappresentò però solo una breve parentesi.

La festa come la conosciamo oggi ha origine invece nel 1956, a opera del senatore e sindaco di Bordighera Raul Zaccari, come occasione commerciale. Fu infatti ideata in collaborazione con Giacomo Pallanca, presidente dell’Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, e prevedeva di omaggiare tutte le mamme di Bordighera con un mazzo di fiori.

L'anno successivo fu don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, a dare anche un valore religioso alla ricorrenza. Era il 12 maggio 1957 quando il parroco decise di celebrare la mamma, incarnazione dei valori cristiani.

Nel 1958 una legge istituisce la Festa della mamma, scegliendo come data l'8 maggio. La ricorrenza ha mantenuto una data fissa fino al 2000, anno in cui è stata trasformata in una festa mobile, per dar modo alle madri di trascorrere più tempo con i propri cari. In quell'anno fu deciso che la giornata da dedicare alle mamme sarebbe stata la seconda domenica di maggio, che quest'anno coincide proprio con la sua data originale.